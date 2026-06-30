Hellium - nowe otwarcie, nowy album! Co szykuje zespół?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-30 13:08

Hellium to deathmetalowa supergrupa, która narodziła się w 2021 roku w Poznaniu z inicjatywy gitarzystów Marcina Białożyka i Wojciecha Hoffmanna i zaznaczyła swoją obecność premierowym albumem „One Way To Dead End” wydanym w 2022r. Płyta ta była nowoczesną wersją i jednocześnie kompilacją najlepszych utworów z dwóch najostrzejszych płyt w dyskografii zespołu Turbo – „One Way” i „Dead End”.

Czarno-biała fotografia przedstawia czterech członków zespołu Hellium, siedzących na ciemnej kanapie. W tle widoczne jest rozmyte logo zespołu. Na pierwszym planie od lewej: Marcin Białożyk z długimi włosami, z brodą i w koszulce HEROES HELL. Obok niego Paweł Pavulon Jaroszewicz z brodą, w czarnej koszuli, z dłońmi splecionymi. Po prawej Jordan Niedzielski z długimi włosami w okularach, pokazujący rogatą dłoń, za nim Piotr Mańkowski, siedzący po prawej stronie. Sprawdź nowe otwarcie zespołu na naszym portalu.
Autor: Adam Dobrowolski-Wawrzyniak/ Materiały prasowe

Różnice twórcze między silnymi osobowościami doprowadziły jednak do otwarcia nowego rozdziału w działalności zespołu. Z pierwotnego składu pozostali Marcin Białożyk i Paweł „Pavulon” Jaroszewicz - gitarzysta i lider zespołu, wspierany przez uznanego perkusistę sesyjnego i koncertowego, znanego z takich światowych zespołów jak Vltimas, Shadohm i Patriarkh. Na drugim albumie duet połączył siły z legendarnym producentem Piotrem Mańkowskim z Wolf Spider, który został basistą. Sporo świeżej krwi do tego doświadczonego składu wniósł Jordan Niedzielski – kreatywna siła wywodząca się z lokalnej sceny – który znakomicie wkomponował się jako wokalista i autor tekstów.

Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock

Nowe otwarcie dla Hellium

Nowe wydawnictwo - „Humanized” ukazało się na początku 2026 roku. Jak mówią sami muzycy, album ten to bezkompromisowa warstwa muzyczna w połączeniu ze słowną tematyką dotyczącą zagrożeń dla świata i jednostek sztucznej inteligencji i technologii. Płyta ta stanowi wyjątkową dawkę potężnego brzmienia i energii.

Album promuje numer "HER" - zobacz teledysk poniżej!

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