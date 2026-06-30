Nowość na Open'er Festival 2026. Spotify tworzy własną strefę dla fanów

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-30 13:02

Festiwal Open'er to nie tylko dźwięki ze sceny, ale też niesamowite emocje, które towarzyszą uczestnikom przez cały czas. W tym roku Spotify po raz pierwszy otworzy specjalną strefę dla fanów, pozwalającą im na jeszcze bliższy kontakt z ulubionymi wykonawcami i tworzenie niezapomnianych pamiątek. Od 1 do 4 lipca na festiwalowiczów będzie czekać dwupoziomowy FANSPOT by Spotify, gdzie muzyczna zabawa wejdzie na zupełnie nowy poziom.

Smartfon z włączoną aplikacją Spotify leżący na drewnianym blacie obok laptopa i białych słuchawek. Ilustracja symbolizuje cyfrową interakcję z muzyką i festiwalami, o której możesz przeczytać więcej na naszym portalu.
Autor: tomasi/ Pixabay.com

Przez cztery dni trwania festiwalu, od początku lipca, FANSPOT by Spotify będzie przyjmował gości między godziną 15:30 a 1:00 w nocy. To wyjątkowe miejsce pozwoli uczestnikom wyrazić siebie w kreatywny sposób. Chętni będą mogli przygotować własne transparenty dla ukochanych twórców i zabrać je bezpośrednio pod scenę. Z kolei dla posiadaczy kont Spotify Premium przygotowano dodatkową atrakcję na górnym poziomie strefy, gdzie będzie można stworzyć unikalny Spotify Code wybranego utworu i przenieść go na skórę jako zmywalny tatuaż.

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Jeszcze zanim na dobre ruszyły koncerty, użytkownicy platformy muzycznej mieli okazję sprawdzić, na ile ich preferencje pasują do artystów ogłoszonych na tegorocznego Open'era. W samej aplikacji uruchomiono też specjalną akcję dla uczestników wydarzenia, dając im możliwość wysłania krótkich wiadomości do gwiazd festiwalu. Niektóre z tych wpisów, jak choćby podziękowania za wsparcie w trudnych momentach, zostaną wyświetlone na dużych ekranach przy wybranych scenach. W ten sposób Spotify chce zmniejszyć dystans między twórcami a ich słuchaczami, przenosząc interakcję z cyfrowego świata prosto na festiwalowy teren.

Klimat tegorocznej edycji Open'er Festival 2026 można poczuć również nie wychodząc z aplikacji Spotify. Stworzono w niej specjalną, dedykowaną sekcję gromadzącą playlisty i utwory wykonawców, którzy wystąpią w Gdyni. To idealne rozwiązanie, by wczuć się w festiwalową atmosferę jeszcze przed przekroczeniem bram imprezy.

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