Nowość na Open'er Festival 2026. Spotify tworzy własną strefę dla fanów

Przez cztery dni trwania festiwalu, od początku lipca, FANSPOT by Spotify będzie przyjmował gości między godziną 15:30 a 1:00 w nocy. To wyjątkowe miejsce pozwoli uczestnikom wyrazić siebie w kreatywny sposób. Chętni będą mogli przygotować własne transparenty dla ukochanych twórców i zabrać je bezpośrednio pod scenę. Z kolei dla posiadaczy kont Spotify Premium przygotowano dodatkową atrakcję na górnym poziomie strefy, gdzie będzie można stworzyć unikalny Spotify Code wybranego utworu i przenieść go na skórę jako zmywalny tatuaż.

Co tam w środku gra? - The Cure

Jeszcze zanim na dobre ruszyły koncerty, użytkownicy platformy muzycznej mieli okazję sprawdzić, na ile ich preferencje pasują do artystów ogłoszonych na tegorocznego Open'era. W samej aplikacji uruchomiono też specjalną akcję dla uczestników wydarzenia, dając im możliwość wysłania krótkich wiadomości do gwiazd festiwalu. Niektóre z tych wpisów, jak choćby podziękowania za wsparcie w trudnych momentach, zostaną wyświetlone na dużych ekranach przy wybranych scenach. W ten sposób Spotify chce zmniejszyć dystans między twórcami a ich słuchaczami, przenosząc interakcję z cyfrowego świata prosto na festiwalowy teren.

Klimat tegorocznej edycji Open'er Festival 2026 można poczuć również nie wychodząc z aplikacji Spotify. Stworzono w niej specjalną, dedykowaną sekcję gromadzącą playlisty i utwory wykonawców, którzy wystąpią w Gdyni. To idealne rozwiązanie, by wczuć się w festiwalową atmosferę jeszcze przed przekroczeniem bram imprezy.

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