Człowiek z metalu 2 - short Sabaton Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sabaton zagra w Polsce! Szwedzi ogłaszają wielki koncert

Sabaton po raz kolejny udowadnia swoją niezwykłą więź z polską publicznością. Szwedzka formacja oficjalnie potwierdziła powrót do naszego kraju w ramach drugiej części potężnej trasy The Legendary Tour. Muzycy będą kontynuować promocję swojego jedenastego albumu studyjnego zatytułowanego "Legends", który ujrzał światło dzienne jesienią 2025 roku.

Zespół słynie z utworów o tematyce historycznej i ogromnego rozmachu podczas występów na żywo. Tym razem zapowiada się jeszcze bardziej imponujące widowisko, ponieważ grupie będzie towarzyszyć zjawiskowa The Legendary Orchestra. Fani mogą spodziewać się niesamowitej oprawy wizualnej oraz innowacyjnych rozwiązań, w tym grania na dwóch scenach jednocześnie. Koncert w centralnej Polsce przyciągnie z pewnością tłumy miłośników mocnego grania ze wszystkich zakątków kraju.

Koncert Sabaton w Łodzi 2027. Kiedy i gdzie zagrają?

Wiemy już dokładnie, kiedy fani ciężkich brzmień będą mogli zobaczyć szwedzką grupę w akcji. Wydarzenie zaplanowano na 5 maja 2027 roku, a miejscem spotkania z muzykami będzie łódzka Atlas Arena. Będzie to kolejny przystanek na europejskiej trasie zespołu, zaraz po zaplanowanych wcześniej występach w Pradze i Bratysławie. Organizatorzy zapowiadają, że wieczór uświetni obecność znakomitych artystów. Razem z zespołem i orkiestrą na scenie pojawią się perkusistka Noa Gruman, wiolonczelistka Tina Guo oraz wirtuozka skrzypiec Mia Asano. Dokładna rozpiska godzinowa tego wydarzenia nie została jeszcze ujawniona, ale z pewnością poznamy ją bliżej terminu koncertu.

DATA KONCERTU: 5 maja 2027 r.

5 maja 2027 r. MIASTO: Łódź

Łódź GDZIE: Atlas Arena

Atlas Arena GODZINA: Nieogłoszona

Nieogłoszona SUPPORT: The Legendary Orchestra, Noa Gruman, Tina Guo, Mia Asano

Sabaton w Łodzi 2027 BILETY, Ceny

Wszyscy chętni na zobaczenie tego widowiska muszą przygotować się na nadchodzącą sprzedaż wejściówek. Dystrybucja biletów na łódzki koncert rozpocznie się w środę 10 czerwca 2026 roku punktualnie o godzinie 10:00. Oficjalnymi kanałami sprzedaży będą popularne platformy internetowe, czyli ebilet.pl, knockoutmusicstore.pl oraz strona atlasarena.pl. Organizatorzy ujawnili już dokładne cenniki dla poszczególnych stref w hali. Kwoty za wstęp różnią się w zależności od wybranego miejsca i odległości od sceny. Warto zaznaczyć, że w ofercie pojawią się również specjalne pakiety VIP dla najbardziej zagorzałych fanów, jednak szczegóły na ich temat poznamy nieco później.

Miejsca stojące: od 329 zł do 419 zł

od 329 zł do 419 zł Miejsca siedzące: od 329 zł do 479 zł