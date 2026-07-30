Szokująca zmiana na Orange Warsaw Festival 2027. Jest nowy termin wydarzenia!

Nowy termin Orange Warsaw Festival 2027

Organizatorzy Orange Warsaw Festival 2027 ujawnili termin nadchodzącej edycji, co dla wielu będzie sporym zaskoczeniem. Jeśli ktoś planował urlop w okolicach końca maja z myślą o festiwalu, będzie musiał zmienić swoje plany. Od przyszłego roku koncerty zostaną przeniesione na okres wakacyjny, dokładnie na 13 i 14 sierpnia. Wydarzenie ponownie zagości na Torze Wyścigów Konnych Służewiec, idealnie wpisując się w długi sierpniowy weekend.

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Dominik Gajda o koncertach. BTS, Madonna, Lady Gaga

W przyszłym roku widzimy się w pełni lata. Sierpień, top muzyka i wakacyjny vibe! Let’s keep it even hotter!

Reakcje internautów na przesunięcie Orange Warsaw Festival 2027

Informacja o sierpniowej dacie spotkała się z mieszanymi reakcjami internautów, którzy nie szczędzili komentarzy w mediach społecznościowych. Wielu fanów przyznało, że woleliby pozostawienie imprezy w przełomie maja i czerwca, określając nowinę jako „słodko gorzką”. Pojawiły się również głosy sugerujące, że powodem tej zmiany może być rywalizacja z poznańskim BitterSweet Festivalem, który również ma miejsce w sierpniu, co skłoniło jednego z internautów do stwierdzenia, że festiwal może stracić część widowni z Wielkopolski.

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Kogo usłyszymy na scenie Orange Warsaw Festival 2027?

Dla miłośników muzyki kluczowym aspektem zawsze pozostaje line-up. Na ten moment organizatorzy nie ogłosili jeszcze żadnych nazwisk artystów, którzy pojawią się na scenie Orange Warsaw Festival 2027, a na pierwsze szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać. Warto przypomnieć, że w 2026 roku publiczność bawiła się przy hitach takich twórców jak m.in. Lewis Capaldi, Olivia Dean, FKA twigs, Pezet, TV girl, Dominic Fike, Kasia Lins, bbno$ oraz Jan-Rapowanie.