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Ice Nine Kills zagrają w Polsce! Wielki koncert mistrzów horror metalu

Amerykańska formacja Ice Nine Kills wraca do naszego kraju na naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Ekipa z Bostonu słynie z niezwykle widowiskowych koncertów, podczas których ciężka muzyka idealnie łączy się z krwawą estetyką znanych filmowych horrorów. Do tej pory polscy fani mogli oglądać muzyków głównie w mniejszych klubach oraz na letnich festiwalach, ale tym razem skala wydarzenia będzie znacznie większa. Zespół zagra w Gliwicach swój pierwszy pełnowymiarowy, arenowy koncert w roli głównej gwiazdy wieczoru. Występ odbędzie się w ramach europejskiej trasy o nazwie March In Silence Tour 2027. Będzie to doskonała okazja do usłyszenia na żywo materiału z kultowych płyt The Silver Scream, a także zupełnie nowych kompozycji, nad którymi muzycy obecnie pracują w studiu nagraniowym.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Ice Nine Kills?

Wszyscy miłośnicy ciężkich brzmień i filmowej grozy powinni od razu wpisać tę datę do swoich kalendarzy. Koncert formacji Ice Nine Kills w Polsce zaplanowano na 17 marca 2027 roku. Tym razem muzycy postawili na dużą i nowoczesną przestrzeń, ponieważ zagrają w PreZero Arenie Gliwice. Wybór tak dużej hali bez wątpienia pozwoli Amerykanom na pełne zaprezentowanie swojej mrocznej i rozbudowanej oprawy wizualnej. Na ten moment organizatorzy nie zdradzili jeszcze dokładnej rozpiski godzinowej całego wieczoru. Nie wiemy również, kto dokładnie wystąpi w roli gości specjalnych, dlatego na ogłoszenie supportów musimy jeszcze cierpliwie poczekać.

DATA KONCERTU: 17 marca 2027 r.

17 marca 2027 r. MIASTO: Gliwice

Gliwice GDZIE: PreZero Arena Gliwice

PreZero Arena Gliwice GODZINA: nieogłoszona

nieogłoszona SUPPORT: nieogłoszony

Ice Nine Kills w Gliwicach 2027 - BILETY, CENA

Wejściówki na to widowisko można już kupować w oficjalnej dystrybucji za pośrednictwem platformy eBilet.pl. Przedsprzedaż dla członków oficjalnego fanklubu zespołu wystartowała 5 czerwca 2026 roku o godzinie 11:00. Z kolei regularna i w pełni otwarta sprzedaż biletów rozpocznie się 8 czerwca 2026 roku dokładnie o tej samej porze. Obecnie najtańsze wejściówki na koncert kosztują 267,90 zł i kwota ta zawiera już wszystkie wymagane opłaty serwisowe. Brakuje jednak oficjalnie potwierdzonej przez organizatora rozpiski z pełnym cennikiem dla poszczególnych sektorów na trybunach oraz płycie. Wszystkie szczegóły dotyczące dostępności miejsc i ostatecznych cen należy na bieżąco sprawdzać w systemie sprzedażowym dystrybutora.