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The Last Internationale ponownie w Warszawie. Amerykańska grupa wraca do Polski

The Last Internationale to formacja doskonale znana polskim fanom surowego rocka. Amerykańska grupa założona przez gitarzystę Edgeya Piresa i wokalistkę Delilę Paz od lat konsekwentnie łączy ostre brzmienia z bluesem oraz punkową energią. Zespół słynie z bardzo zaangażowanych tekstów i dumnie kontynuuje tradycję protest songów. Formacja buduje swoją pozycję przede wszystkim dzięki intensywnym trasom koncertowym i niezwykle żywiołowym występom na żywo.

Artyści w ostatnich latach wydali między innymi album "Soul on Fire" oraz koncertowe wydawnictwo "Live in Europe". Ich dyskografię zasiliły również nowsze single, takie jak "Kick Out The Jams" oraz "Animals". Zespół zagra w Warszawie kolejny koncert w ramach trwającej europejskiej trasy. Będzie to powrót do stolicy zaledwie kilka miesięcy po ich czerwcowym występie w Polsce.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert The Last Internationale?

Klubowy koncert amerykańskiej grupy zaplanowano na 22 listopada 2026 roku. Wydarzenie odbędzie się w warszawskim VooDoo Club przy Alei Prymasa Tysiąclecia 48A. Muzycy wystąpią na pierwszej scenie tego miejsca w ramach trasy po Europie nazwanej "Tour 2026". Wybór kameralnej przestrzeni doskonale pasuje do bezpośredniego kontaktu z publicznością, z którego od lat słynie ten duet. Jesienny koncert będzie kolejną wizytą zespołu w tym konkretnym miejscu, ponieważ artyści zagrali tam świetnie przyjęty koncert w połowie 2025 roku. Tym razem fani mogą liczyć na zupełnie nową odsłonę trasy i odświeżony repertuar.

DATA KONCERTU: 22 listopada 2026 r.

22 listopada 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: VooDoo Club (Stage 1)

VooDoo Club (Stage 1) GODZINA: 20:00

20:00 SUPPORT: nieogłoszony

Bilety na koncert The Last Internationale w Warszawie

Wejściówki na jesienny koncert amerykańskiej formacji są już dostępne w regularnej sprzedaży. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation Polska. Bilety można kupić za pośrednictwem oficjalnej strony organizatora oraz w serwisie eBilet.pl. Z kolei platforma KupBilecik nie oferuje obecnie dystrybucji wejściówek na to wydarzenie. Oficjalne kanały sprzedaży nie opublikowały w swoich publicznych komunikatach ogólnodostępnego cennika dla poszczególnych kategorii. Dokładne ceny biletów na warszawski koncert można sprawdzić dopiero bezpośrednio w systemach sprzedażowych głównych dystrybutorów.