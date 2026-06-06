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Modestep zagra w Polsce! Wielki powrót do korzeni

Modestep Live przyjeżdża do naszego kraju w ramach swojej najnowszej europejskiej trasy koncertowej. Brytyjski projekt dowodzony przez Josha Frienda przez lata przyzwyczaił nas do występów przed ogromną publicznością na największych plenerowych festiwalach. Tym razem muzycy postanowili drastycznie zmienić format i ogłosili największą w swojej historii trasę po europejskich klubach. Zespół zamierza zagrać kilkadziesiąt koncertów w mniejszych i dużo bardziej kameralnych miejscach.

Taka formuła ma zapewnić fanom zdecydowanie intymne i intensywne doświadczenie muzyczne. Podczas nadchodzącego występu usłyszymy nie tylko największe hity pokroju przeboju "Sunlight", ale też zupełnie nowe kompozycje. Grupa wydała w zeszłym roku album "Give Up The Ghost", który charakteryzuje się powrotem do mroczniejszych i bardzo melodyjnych korzeni projektu.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Modestep w Krakowie?

Fani ciężkich basów i rockowej energii mogą już powoli planować tegoroczną jesień, ponieważ wydarzenie zbliża się wielkimi krokami. Koncert brytyjskiej formacji zaplanowano na 19 listopada 2026 roku. Zespół postanowił postawić na bardzo bezpośredni kontakt z widownią i wystąpi w krakowskim Klubie Zaścianek. Jest to jeden z dwóch polskich przystanków na tej trasie, a organizatorem całości jest agencja Fource Entertainment. Obecnie wiadomo, że wydarzenie wystartuje wieczorem, jednak dokładna rozpiska godzinowa z otwarciem bram zostanie opublikowana w tygodniu poprzedzającym imprezę. Na ten moment organizatorzy nie ogłosili jeszcze artystów, którzy rozgrzeją publiczność przed główną gwiazdą wieczoru.

DATA KONCERTU: 19 listopada 2026 r.

19 listopada 2026 r. MIASTO: Kraków

Kraków GDZIE: Klub Zaścianek

Klub Zaścianek GODZINA: 20:00 (szczegółowa czasówka zostanie ogłoszona bliżej wydarzenia)

20:00 (szczegółowa czasówka zostanie ogłoszona bliżej wydarzenia) SUPPORT: Nieogłoszony

Bilety na koncert Modestep w Krakowie

Wejściówki na to jesienne wydarzenie są już oficjalnie dostępne w ogólnej dystrybucji. Głównym dystrybutorem biletów na polski koncert jest platforma eBilet.pl. Organizatorzy nie podali szczegółowych informacji na temat wcześniejszych etapów przedsprzedaży, dlatego obecnie każdy chętny może po prostu wejść na stronę i dokonać zakupu. Karta wydarzenia wskazuje na ogólnodostępną pulę miejsc stojących, co jest całkowicie standardowym rozwiązaniem w przypadku mniejszych sal koncertowych. Cena za udział w imprezie jest podana jako jedna konkretna kwota i zawiera już wszystkie obowiązkowe opłaty serwisowe. Wszelkie ewentualne zmiany dostępności czy kolejne pule cenowe warto na bieżąco sprawdzać bezpośrednio u dystrybutora.

Bilety na płytę (miejsca stojące): od 127,90 zł