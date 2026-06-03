Muzyka rockowa lat 90-tych - zagranica. Kultowe krążki z tego okresu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Yaelokre wraca do Polski z nowym widowiskiem

Pochodzący z Filipin i Islandii twórca ukrywający się pod pseudonimem Yaelokre ponownie zawita do stolicy naszego kraju. Keath Ósk zyskał ogromną popularność dzięki tworzeniu niezwykle spójnego i wciągającego uniwersum o nazwie Meadowlark. Twórczość artysty to wyjątkowe połączenie muzyki folkowej, elementów chamber popu oraz rozbudowanej warstwy literackiej. Nadchodzący koncert w Warszawie będzie częścią europejskiej trasy klubowej, podczas której fani usłyszą na żywo najbardziej znane utwory.

Warto przypomnieć, że ubiegłoroczny występ tego projektu w Polsce spotkał się z potężnym zainteresowaniem i błyskawicznie przyciągnął tłumy słuchaczy. Tym razem rozmach całego przedsięwzięcia będzie znacznie większy, a oprawa wizualna przeniesie zgromadzonych w zupełnie inny wymiar. Sceniczny styl inspirowany wędrowną trupą teatralną doskonale sprawdza się na żywo i gwarantuje niesamowite muzyczne doświadczenie.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Yaelokre w Polsce?

Szczegóły dotyczące jesiennej wizyty artysty w naszym kraju są już w pełni znane. Zjawiskowy spektakl muzyczny zaplanowano na 14 października 2026 roku. Organizatorzy zdecydowali, że tym razem publiczność zgromadzi się w przestrzeni Progresja, Main Stage w Warszawie. Wybór większej sali wynika z ogromnego sukcesu poprzedniej wizyty artysty i stale rosnącego zainteresowania jego twórczością. Jeśli chodzi o dokładny harmonogram wieczoru, organizująca wydarzenie agencja Fource Entertainment zapowiada publikację pełnej czasówki w tygodniu poprzedzającym imprezę. Obecnie w systemach dystrybucyjnych widnieją rozbieżne informacje o godzinie rozpoczęcia, dlatego fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Niezależnie od szczegółowych godzin, uczestnicy mogą szykować się na pełnowymiarowy solowy występ.

DATA KONCERTU: 14 października 2026 r.

14 października 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Progresja, Main Stage

Progresja, Main Stage GODZINA: Zostanie ogłoszona w tygodniu wydarzenia

Zostanie ogłoszona w tygodniu wydarzenia SUPPORT: Nieogłoszony

Bilety na koncert Yaelokre w Warszawie

Dystrybucja wejściówek na to jesienne wydarzenie trwa w najlepsze. Sprzedaż ogólna wystartowała 15 maja 2026 roku i odbywa się bez żadnych przerw. Głównym dystrybutorem jest platforma eBilet.pl, gdzie można bezpiecznie sfinalizować zakup. Na ten moment organizatorzy nie wprowadzili do obiegu żadnych specjalnych pakietów VIP ani wejściówek kolekcjonerskich. Dostępne są wyłącznie klasyczne bilety wstępu na teren klubu w standardowej formie sprzedaży. Oficjalne źródła nie informują o ewentualnym wyprzedaniu puli, więc zainteresowani wciąż mają szansę na zdobycie miejsc. Przedziały cenowe są bardzo przejrzyste, a wszystkie dodatkowe opłaty serwisowe zostały już wliczone w ostateczną kwotę.

Bilety standardowe: od 138,90 zł