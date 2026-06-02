Megadeth headlinerem Mystic Festival 2026! Kiedy zespół wystąpi? [DZIEŃ, GODZINA, SCENA]

Dominika Bany
2026-06-02 10:38

Już dosłownie za chwileczkę rozpocznie się tegoroczna edycja Mystic Festival 2026! Jedną z głównych gwiazd tegorocznej edycji wydarzenia jest zespół Megadeth. Jest to pokaz szczególny, gdyż nie jest tajemnicą fakt, że formacja szykuje się do zejścia ze sceny. Którego dnia, o której godzinie i na jakiej scenie pojawi się grupa Dave'a Mustaine'a?

Megadeth

Autor: Ross Halfin/ Materiały prasowe

Już w sierpniu 2025 roku zespół Megadeth podzielił się ze swoimi fanami i fankami szokującą dla wielu i wiele decyzją. Grupa ogłaszając przygotowania do wydania swojego najnowszego studyjnego albumu, zapowiedziała, że będzie on jednocześnie jej... ostatnim w karierze. Dave Mustaine oficjalnie zdradził, że w przeciągu kilku najbliższych lat jego grupa ostatecznie zejdzie ze sceny i przejdzie na muzyczną emeryturę.

Siedemnasty i równocześnie ostatni studyjny album Megadeth, zatytułowany po prostu eponimem, ukazał się w styczniu tego roku i z miejsca osiągnął tak krytyczny, jak i komercyjny sukces. Stał się on równocześnie pierwszym w karierze grupy wydawnictwem, który zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów. Nie jest tajemnicą, że spory rozgłos wokół płyty napędził fakt, iż jako bonus track znalazł się na niej cover jednego z flagowych utworów Metalliki, Ride the Lightning, współautorem którego jest Dave Mustaine.

Megadeth na Mystic Festival 2026 - najważniejsze informacje

Grupa jest już w trakcie swojej pożegnalnej trasy koncertowej. Wiadomo już, że ta nie zakończy się w 2026 roku, gdyż ma potrwać co najmniej kilka lat, już teraz jednak w jej ramach (mamy nadzieję, że nie ostatni raz!) Megadeth zagra w Polsce! Już w ubiegłym roku ogłoszono, że grupa jest jednym z headlinerów tegorocznego Mystic Festival!

Wydarzenie odbywać się będzie już dosłownie za moment, w dniach 03-06.2026, na terenie Stoczni w Gdańsku. Kiedy dokładnie przed publicznością zaprezentuje się Megadeth?

Grupa będzie występować na scenie głównej, tj. Main Stagew czwartek 4 czerwca. Zgodnie z przedstawionym przez organizatorów harmonogramem, ekipa "Rudego" powinna rozpocząć swój set o godzinie 23:00 i grać przez około półtorej godziny. Oznacza to, że występ Megadeth zamknie tego dnia Main Stage.

