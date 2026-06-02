Metallica udostępniła oficjalne wideo z Chorzowa! Zobacz wyjątkowe nagranie "Of Wolf and Man"

Dla zespołu Metallica trasa koncertowa to nie jest po prostu kolejny obowiązek do odbębnienia. Formacja od lat już przykłada ogromną uwagę do ich organizacji, chcąc zapewnić swoim fanom i fankom jak najwięcej różnego rodzaju atrakcji. Sama forma występów w ramach wciąż trwającej "M72 World Tour" wyróżnia się: ogromna, okrągła scena, ustawiona w centrum obiektu oraz położony w jej środku Snake Pit, początkowy pomysł z graniem w każdym kraju dwóch pokazów z dwoma różnymi setlistami i supportami, losowanie wejściówek do Snake Pitu, własne Pop-Up Shopy, otwierane jeszcze przed samym koncertem, czy akcje i wydarzenia towarzyszące.

Sporo dzieje się już także po samym koncercie. Formacja dość szybko udostępnia na swojej oficjalnej stronie internetowej nagranie audio każdego pokazu, który do tego można sobie zamówić za stosunkowo niewielką cenę na płycie CD - aż w końcu wideo wykonania jednego z utworów z występu w danym mieście!

Metallica otworzyła swój sklep w Katowicach! Tak prezentuje się jego wnętrze

Do tej pory Metallica zdążyła się podzielić z fanami i fankami nagraniami z występów w Grecji i Rumunii - a teraz przyszedł czas na Polskę! Dokładnie w Dzień Dziecka, czyli w poniedziałek 1 czerwca na oficjalnym koncie grupy w serwisie YouTube pojawiło się wideo, przedstawiające wykonanie utworu Of Wolf and Man! Wybrzmiał on jako jeden z pierwszych w chorzowskim "Kotle Czarownic", gdyż już jako trzeci na ułożonej specjalnie na tę okazję setliście.

Przypominamy, że utwór Of Wolf and Man znalazł się na wydanym w 1991 roku przełomowym dla Metalliki i absolutnie dziś legendarnym "Czarnym Albumie". Kompozycja, choć lubiana przez fanów i fanki, nie została wydana jako oficjalny singiel z tego wydawnictwa.

