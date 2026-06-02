Formacja Mastodon wypuściła w końcu premierowy utwór. Oto Your Ghost Again

W połowie maja 2026 roku informowaliśmy na naszych łamach, że dziewiąty studyjny album amerykańskiej formacji Mastodon został już w całości nagrany. Takie wieści przekazał, w jednym z wywiadów, perkusista Brann Dailor. 2 czerwca 2026 muzycy natomiast udostępnili w sieci pierwszą zapowiedź nadchodzącego wydawnictwa.

Chodzi o singiel zatytułowany Your Ghost Again, do którego powstał także wideoklip (udostępniamy go poniżej).

Najlepsze zagraniczne albumy rock i metal 2025

Za produkcję wspomnianej kompozycji odpowiadają Patrik Berger (mający na koncie współpracę m.in. z Taylor Swift) oraz Kurt Ballou, gitarzysta Converge. Warto też wspomnieć, że w przypadku Your Ghost Again, w oficjalnych creditsach, znaleźli się też nowi muzycy Mastodon: gitarzysta Nick Johnston oraz klawiszowiec João Nogueira.

Utwór ukazał się tuż przed rozpoczęciem tegorocznej trasy zespołu po Starym Kontynencie. W jej ramach Mastodon wystąpi m.in. w Polsce. Amerykańska ekipa zagra 6 czerwca na Mystic Festivalu w Gdańsku. Będzie to druga wizyta grupy na tej imprezie, nastąpi ona po czteroletniej przerwie.

Przypomnijmy, że nadchodzący krążek będzie pierwszym w historii zespołu nagranym bez udziału współzałożyciela, gitarzysty i wokalisty Brenta Hindsa. Muzyk opuścił grupę w marcu ubiegłego roku. Pięć miesięcy później Hinds zginął w wypadku motocyklowym w Atlancie.

– To była trudna płyta do nagrania. To był dla nas bardzo emocjonalny czas. Straciłem mamę, przeszliśmy przez to całe zamieszanie z Brentem, a potem on zmarł. Było ciężko. To wszystko ma swoje odzwierciedlenie w muzyce, w tych piosenkach. Cieszę się, że to wydamy, bo kisiliśmy całość przez jakiś czas. Nad dużą częścią tego materiału, a przynajmniej nad szkieletami utworów na ten album, siedzieliśmy od dwóch lat – powiedział muzyk w podcaście Sixty Scales And The Truth. Na następcy podwójnego Hushed and Grim (2021), jak zapowiedział Dailor, nie znajdą się partie autorstwa nieżyjącego gitarzysty.

Kiedy wspomniany album dokładnie się ukaże? Tego, na ten moment, wciąż nie wiadomo. Wszystko jednak na to wskazuje, że pojawi się na półkach sklepowych jeszcze w 2026.

