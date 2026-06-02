Limp Bizkit już eksplorują Kraków! W mieście można spotkać Freda Dursta i Wesa Borlanda!

Ogłoszenie nowej, pierwszej od siedmiu lat edycji Impact Festivalu nastąpiło w połowie października ubiegłego roku i od razu okazało się, że jej główną gwiazdą będzie prawdziwa ikona nu metalu, Limp Bizkit. Niestety, zaledwie dwa dni później świat obiegła informacja o nagłej śmierci współzałożyciela i wieloletniego basisty formacji, Sama Riversa. Choć początkowo nie było wiadomo, na jaki krok zdecyduje się zespół odnośnie swojej przyszłości, ostatecznie okazało się, że Fred Durst i spółka podjęli decyzję o kontynuowaniu. Muzycy dziś występują już u boku nowego, na ten moment wciąż jednak jedynie koncertowego, basisty, Richiego Buxtona.
Tegoroczny "Impact is back" zbliża się wielkimi krokami, gdyż odbędzie już już jutro, tj. w środę 3 czerwca! Poza Limp Bizkit na wydarzeniu, którego organizatorem jest Live Nation, zaprezentują się także formacje Nettspend oraz Ecca Vandal. Bilety na imprezę wciąż są dostępne w sprzedaży.
Muzycy Limp Bizkit zwiedzają stolicę Małopolski!
Okazuje się, że część grupy zawitała do stolicy Małopolski już na dobre kilka dni przed zaplanowanym występem! Wes Borland, gitarzysta Limp Bizkit, już w czwartek 28 maja, na swoje oficjalne konto na Instagramie wrzucił zdjęcie Bazyliki Mariackiej, w opisie jasno dając do zrozumienia: "Dotarliśmy tu wcześniej, przed resztą zespołu!" i oznaczył swoją partnerkę. W kolejnych dniach, głównie za pośrednictwem Intagram Stories, muzyk dzielił się ze swoimi obserwującymi fotkami, ewidentnie wskazującymi na to, że intensywnie zwiedzał Zamek Królewski w Krakowie.
Kilka dni później do Krakowa dojechał już także i Fred Durst! Dał o tym znać również Borland, wrzucając zdjęcie z pobytu ze swoim kolegą z kapeli w jednej z lokalnych knajpek.
Fani i fanki Limp Bizkit w Krakowie - miejcie oczy i uszy otwarte, chodząc po mieście!
