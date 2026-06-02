Limp Bizkit już eksplorują Kraków! W mieście można spotkać Freda Dursta i Wesa Borlanda!

Ogłoszenie nowej, pierwszej od siedmiu lat edycji Impact Festivalu nastąpiło w połowie października ubiegłego roku i od razu okazało się, że jej główną gwiazdą będzie prawdziwa ikona nu metalu, Limp Bizkit. Niestety, zaledwie dwa dni później świat obiegła informacja o nagłej śmierci współzałożyciela i wieloletniego basisty formacji, Sama Riversa. Choć początkowo nie było wiadomo, na jaki krok zdecyduje się zespół odnośnie swojej przyszłości, ostatecznie okazało się, że Fred Durst i spółka podjęli decyzję o kontynuowaniu. Muzycy dziś występują już u boku nowego, na ten moment wciąż jednak jedynie koncertowego, basisty, Richiego Buxtona.

Tegoroczny "Impact is back" zbliża się wielkimi krokami, gdyż odbędzie już już jutro, tj. w środę 3 czerwca! Poza Limp Bizkit na wydarzeniu, którego organizatorem jest Live Nation, zaprezentują się także formacje Nettspend oraz Ecca Vandal. Bilety na imprezę wciąż są dostępne w sprzedaży.

Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Muzycy Limp Bizkit zwiedzają stolicę Małopolski!

Okazuje się, że część grupy zawitała do stolicy Małopolski już na dobre kilka dni przed zaplanowanym występem! Wes Borland, gitarzysta Limp Bizkit, już w czwartek 28 maja, na swoje oficjalne konto na Instagramie wrzucił zdjęcie Bazyliki Mariackiej, w opisie jasno dając do zrozumienia: "Dotarliśmy tu wcześniej, przed resztą zespołu!" i oznaczył swoją partnerkę. W kolejnych dniach, głównie za pośrednictwem Intagram Stories, muzyk dzielił się ze swoimi obserwującymi fotkami, ewidentnie wskazującymi na to, że intensywnie zwiedzał Zamek Królewski w Krakowie.

Kilka dni później do Krakowa dojechał już także i Fred Durst! Dał o tym znać również Borland, wrzucając zdjęcie z pobytu ze swoim kolegą z kapeli w jednej z lokalnych knajpek.

Fani i fanki Limp Bizkit w Krakowie - miejcie oczy i uszy otwarte, chodząc po mieście!

Autor: thewesborland/ Instagram

