Muzycy Iron Maiden spotkali się z prezydent Bułgarii przed koncertem w Sofii

Pod koniec maja 2025 muzycy Iron Maiden rozpoczęli trasę Run For Our Lives z okazji 50-lecia istnienia. W jej ramach grupa wykonuje wyłącznie utwory z pierwszych dziewięciu studyjnych albumów. W ubiegłym roku grupa grała wyłącznie na Starym Kontynencie (odwiedziła m.in. Polskę i Stadion Narodowy w Warszawie). Jubileuszowa trasa zespołu jest kontynuowana także w 2026. Rozpoczęła się ona 23 maja w Atenach. Trzy dni później Maideni zaprezentowali się w Sofii na Stadionie Narodowym im. Wasyla Lewskiego.

Przed występem muzycy IM spotkali się natomiast z Ilianą Jotową, prezydent Bułgarii, która wrzuciła wideo ze spotkania do mediów społecznościowych.

Mija 40 lat od pierwszych koncertów Iron Maiden w Polsce. "Byli jak z innej bajki" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Z przyjemnością powitałam w Bułgarii muzyków Iron Maiden. Jestem pod wrażeniem, że te metalowe legendy i tytani sceny to niezwykle skromni i normalni ludzie. Życzę im sukcesów na dzisiejszym koncercie w Sofii i wielu kolejnych lat na scenie! – napisała prezydent kraju na Facebooku.

Jak widać na wspomnianym wideo, w spotkaniu wzięli udział: wokalista Bruce Dickinson, gitarzysta Janick Gers oraz perkusista Simon Dawson.

Na koncercie w Sofii bawiło się ponad 30 tys. fanów. Po występie zespół wrzucił na Facebooka fotki z nabitego po brzegi stadionu, dziękując bułgarskiej publiczności za niesamowitą energię.

Iron Maiden w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame

W 2026 roku, w końcu, do Rock and Roll Hall of Fame wprowadzona zostanie brytyjska formacja Iron Maiden. Choć zespół mógł być po raz pierwszy nominowany w 2005 (25 lat od wydania debiutanckiego albumu), to takową otrzymał dopiero w 2021. Wówczas się nie udało, podobnie jak w 2023.

Tegoroczna ceremonia została zaplanowana na 14 listopada (wydarzenie odbędzie się w Los Angeles). Pechowo dla organizatorów, Maideni będą wtedy w trakcie swojej trasy koncertowej. 13 listopada zespół gra w Melbourne, a 15 listopada ma zaplanowany występ na Allianz Stadium w Sydney. Menedżer Rod Smallwood, w rozmowie z magazynem Billboard, potwierdził, że harmonogram nadchodzącej trasy nie ulegnie zmianie. To oznacza, że muzycy nie wezmą udziału w ceremonii i nie zagrają w jej trakcie.

Oto najlepsze utwory Iron Maiden według użytkowników portalu "Rate Your Music":