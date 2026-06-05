Guns N' Roses - czasówka drugiego koncertu w Gliwicach. Co warto wiedzieć przed wydarzeniem?

Powszechnie przyjęło się, że lato to dosłownie idealny czas na organizację różnego rodzaju muzycznych wydarzeń. To właśnie w okresie przede wszystkim od czerwca do sierpnia odbywają się największe festiwale - tak na świecie, jak i w Polsce. Oczywiście do tego wszystkiego dochodzą jeszcze solowe, arenowe czy stadionowe, występy największych gwiazd w ramach ich letnich tras koncertowych.

Zaczęło się tak naprawdę już w maju, wraz z niezwykle wyczekiwanym i bardzo głośno komentowanym występem Metalliki w Chorzowie. Do tego w ostatni weekend maja odbył się Orange Warsaw Festival, a już sam początek czerwca przyniósł nam kolejne mocne wydarzenia: Limp Bizkit w Krakowie, Mystic Festival z takimi ikonami metalu, jak Megadeth i Anthrax w składzie czy w końcu wyjątkowa wizyta Guns N' Roses nad Wisłą.

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Guns N' Roses w Gliwicach. Sprawdź najważniejsze informacje

Po raz pierwszy w liczącej sobie dokładnie 20 lat historii swoich koncertów w Polsce, Axl Rose, Slash, Duff McKagan i spółka, zagrają u nas aż dwa koncerty w odstępie zaledwie dwóch dni! Formacja powróciła do naszego kraju niecały rok po pamiętnym i głośno komentowanym występie na warszawskim PGE Narodowym.

Pierwszy koncert odbył się w czwartek 4 czerwca, kolejny będzie miał miejsce w sobotę 6 czerwca na terenie PreZero Arena w Gliwicach. Organizator, Live Nation, podał już najważniejsze informacje odnośnie wydarzenia.

Tak prezentuje się harmonogram godzinowy:

17:30 otwarcie drzwi

18:15 MammothWVH

19:30 Guns N' Roses

Co z bagażem na koncercie Guns N' Roses w Gliwicach?

Jak informuje organizator, zgodnie z przyjętym schematem, na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków, torebek oraz wszelkiego rodzaju bagażu, niezależnie od ich rozmiaru. Na miejscu dostępny będzie depozyt.

Co istotne, zabronione jest także wnoszenie jedzenia oraz butelek z napojami niezależnie od ich rozmiaru, oraz materiału, z którego są wykonane.

Guns N' Roses w Polsce na przestrzeni lat. Koncerty, które formacja zagrała nad Wisłą: