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Clarion zagra w Warszawie! Amerykańska grupa debiutuje w Polsce

Clarion ogłasza trasę koncertową, która obejmie również Polskę. Zespół powstał pod koniec 2023 roku w Los Angeles, a w jego skład wchodzą Anthony Sanchez, Saya Oliva oraz Javier Flores. Muzycy bardzo szybko zdobyli uznanie fanów dzięki charakterystycznemu brzmieniu, które łączy w sobie shoegaze, post hardcore oraz rock alternatywny. Grupa słynie z tworzenia gęstego i bardzo atmosferycznego klimatu na scenie. Artyści przyjadą do Warszawy w ramach promocji swojego najnowszego wydawnictwa. Ich epka zatytułowana "Blue Fairy" ujrzała światło dzienne w lutym 2026 roku. Będzie to absolutnie pierwsza wizyta tej ekipy w naszym kraju, na którą polscy słuchacze czekali od momentu wydania ich debiutanckich singli.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert zespołu Clarion w Polsce?

Rozpiska tegorocznej trasy koncertowej uwzględnia jeden przystanek w naszym kraju. Zespół zagra swój debiutancki koncert dokładnie 15 września 2026 roku. Na miejsce tego muzycznego wydarzenia wybrano stołeczny Klub Hydrozagadka. To znane miejsce na mapie Warszawy regularnie gości zagranicznych artystów obracających się w alternatywnych klimatach. Organizatorzy zapowiadają, że bramy zostaną otwarte o godzinie 19:00, natomiast samo widowisko wystartuje punktualnie godzinę później. Warto pamiętać, że osoby poniżej trzynastego roku życia mogą wejść na teren imprezy wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Obecnie nie wiemy jeszcze, kto zagra jako support, ale ostateczny program wieczoru zostanie opublikowany bliżej terminu przyjazdu grupy.

DATA KONCERTU: 15 września 2026 r.

15 września 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub Hydrozagadka

Klub Hydrozagadka GODZINA: otwarcie bram 19:00, start wydarzenia o godz. 20:00

otwarcie bram 19:00, start wydarzenia o godz. 20:00 SUPPORT: informacja nieogłoszona

Bilety na koncert Clarion w Warszawie 2026

Wejściówki na ten koncert są już dostępne w ogólnej sprzedaży. Dystrybucja rozpoczęła się dokładnie 31 maja 2026 roku w godzinach porannych. Oficjalnymi kanałami sprzedaży są platformy eventim.pl, ebilet.pl, Going.pl oraz aplikacja TicketSwap. Ceny różnią się nieznacznie w zależności od wybranego operatora oraz doliczanych prowizji. Najtańsze bilety można znaleźć na platformie Going.pl, gdzie podana kwota zawiera już w sobie wymaganą opłatę serwisową. Z kolei w serwisie Eventim koszt zakupu zaczyna się od nieco wyższego pułapu. Organizatorzy przypominają, aby nabywać bilety wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów, co zawsze gwarantuje bezpieczne i bezproblemowe wejście na teren klubu.

Bilety z puli Going.pl: od 109,99 zł

od 109,99 zł Bilety z puli Eventim: od 115,54 zł

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