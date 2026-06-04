Muzyka rockowa lat 90-tych - zagranica. Kultowe krążki z tego okresu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Soulfly wraca do Polski! Max Cavalera zapowiada klubowe koncerty

Soulfly to zespół, którego fanom ciężkich brzmień nie trzeba specjalnie przedstawiać. Grupa dowodzona przez legendarnego Maxa Cavalerę słynie z łączenia agresywnego metalu z plemiennymi rytmami i niezwykłym koncertowym żywiołem. Ta kultowa formacja wyruszyła właśnie w trasę „Tribal Technology Tour 2026”, która obejmuje przystanki w całej Europie.

Zespół promuje podczas niej swój trzynasty album studyjny zatytułowany „Chama”, wydany pod koniec 2025 roku. Nowe wydawnictwo jest opisywane jako powrót do najbardziej surowych korzeni zespołu, co zapowiada naprawdę intensywne występy. Koncerty w Polsce będą świetną szansą, aby usłyszeć na żywo ten świeży materiał oraz największe klasyki z długiej historii grupy. Muzycy zagrają w naszym kraju po około dwóch latach przerwy, co na pewno ucieszy stęsknionych fanów.

Kiedy i gdzie wystąpi Soulfly w Warszawie?

Znamy już wszystkie szczegóły dotyczące głównego występu zespołu w stolicy. Koncert odbędzie się 25 sierpnia 2026 roku. Muzycy zagrają w Klub Progresja – Main Stage. To nie będzie jedyny przystanek zespołu w naszym kraju, ponieważ dzień wcześniej ekipa wystąpi w Poznaniu, a dzień później w Krakowie. Stołeczny koncert zaplanowano na głównej scenie, co gwarantuje odpowiednią przestrzeń do zabawy przy ciężkich riffach. Według pierwszych zapowiedzi wejście na teren klubu rozpocznie się wczesnym wieczorem. Organizatorzy przekażą dokładną rozpiskę godzinową oraz nazwę gościa specjalnego w późniejszym czasie.

DATA KONCERTU: 25 sierpnia 2026 r.

25 sierpnia 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub Progresja – Main Stage

Klub Progresja – Main Stage GODZINA: 18:00

18:00 SUPPORT: Nieogłoszony

Bilety na koncert Soulfly w Warszawie 2026

Wejściówki na sierpniowy koncert w stolicy można kupić przez stronę LiveNation.pl. Organizator przygotował kilka etapów dystrybucji biletów dla zainteresowanych fanów. Obecnie trwa już specjalna przedsprzedaż na platformie Ticketmaster dla uprawnionych klientów. Otwarta sprzedaż ogólna wystartuje 2 czerwca 2026 roku dokładnie o godzinie 11:00. Obecnie nie znamy oficjalnego cennika przed rozpoczęciem sprzedaży głównej, więc konkretne kwoty trzeba sprawdzić bezpośrednio w systemie podczas zakupu. Organizator nie opublikował jeszcze cen dla poszczególnych kategorii miejsc na etapie przedpremierowym. Z tego powodu fani planujący wyjście na koncert powinni odwiedzić oficjalną stronę, aby poznać ostateczne koszty udziału w wydarzeniu.

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