Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Seb Lowe zagra pierwszy koncert w Polsce!

Seb Lowe to jedno z najciekawszych nowych nazwisk na brytyjskiej scenie niezależnej. Ten młody muzyk zaczynał swoją karierę od publikowania autorskich piosenek na platformie TikTok. Szybko jednak udowodnił, że ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko łatwe do zapamiętania melodie. Jego twórczość to wybuchowa mieszanka folku i punku, uzupełniona akustycznym brzmieniem oraz bardzo mocnymi tekstami o współczesnych problemach społecznych.

Brytyjczyk intensywnie wydaje nową muzykę, czego dowodem są ostatnie udane single takie jak "No One to Kill in The Sky" oraz "One Day to Live". Artysta przyjedzie do naszego kraju, aby po raz pierwszy zaprezentować swój materiał polskiej publiczności na żywo. Choć występuje pod własnym nazwiskiem, na scenie wspiera go świetny zespół, który nadaje kompozycjom potężną moc.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Seba Lowe'a?

Polski debiut tego wokalisty zapowiada się jako niezwykle ciekawe wydarzenie dla fanów gitarowego grania. Koncert odbędzie się 4 grudnia 2026 roku, a miejscem tego muzycznego spotkania będzie warszawski Klub Mechanik. Zgodnie z informacjami od organizatora, agencji Fource Entertainment, będzie to solowy koncert klubowy, na którym muzyk wystąpi w pełnym składzie. U boku wokalisty zagrają między innymi skrzypaczka Kate Couriel oraz perkusista Joel Goodwin. Wszelkie szczegóły dotyczące dokładnej rozpiski godzinowej i momentu otwarcia bram klubu poznamy w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym to wydarzenie.

DATA KONCERTU: 4 grudnia 2026 r.

4 grudnia 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub Mechanik

Klub Mechanik GODZINA: 20:00 (szczegółowy harmonogram poznamy przed wydarzeniem)

20:00 (szczegółowy harmonogram poznamy przed wydarzeniem) SUPPORT: Kate Couriel

Bilety na koncert Seba Lowe'a w Warszawie

Osoby planujące zobaczyć ten koncert na żywo mogą już swobodnie kupować swoje wejściówki. Sprzedaż biletów na występ brytyjskiego artysty wystartowała 29 maja 2026 roku i cały czas prowadzona jest w internecie. Oficjalnym polskim dystrybutorem wejściówek na to wydarzenie jest serwis eBilet.pl. Z racji klubowego charakteru koncertu w sprzedaży dostępna jest tylko jedna kategoria biletów na miejsca stojące na płycie. Organizatorzy nie przewidzieli żadnych dodatkowych pakietów specjalnych ani zróżnicowanych stref cenowych. Podstawowa kwota zakupu zawiera już wszystkie obowiązkowe opłaty operatora. Internetowa dystrybucja potrwa do dnia koncertu do wczesnych godzin popołudniowych lub do całkowitego wyczerpania dostępnej puli miejsc.

Bilety na koncert: od 106,90 zł