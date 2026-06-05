Scott Ian ma polskie korzenie! Przejmujący wpis gitarzysty tuż przed koncertem na Mystic Festival o jego dziadku

Fani i fanki zespołu Anthrax naprawdę długo czekali na jego nowy album. Po wydaniu w 2016 roku krążka For All Kings dopiero teraz, czyli po upływie aż dekady, światło dzienne ujrzy jej najnowsze wydawnictwo.

Płyta, zatytułowana Cursum Perficio jest dwunastą w dyskografii ikon thrash metalu i ukaże się już 18 września. Na ten moment światło dzienne ujrzał pierwszy singiel, It's For the Kids. Wiadomo już, że będzie on jedną z jedenastu premierowych kompozycji, które złożą się na nadchodzący projekt.

Pomimo tak długiej przerwy wydawniczej zespół nie schodził ze sceny i aktywnie koncertował. Jeszcze zanim okazało się, że w tym roku ukaże się nowy album Anthraxu, ogłoszony został występ formacji na Mystic Festivalu, który miał miejsce w czwartek 4 czerwca, tuż przed tym, gdy na scenę wszedł skład Megadeth. Na kilka godzin przed koncertem na koncie Scotta Iana w mediach społecznościowych pojawił się niezwykle emocjonalny wpis.

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Scott Ian oddał hołd swojemu dziadkowi przed koncertem na Mystic Festival. Gitarzysta ma polskie korzenie!

Gitarzysta wrzucił swoje zdjęcie z lat dzieciństwa, na którym pojawia się u boku swojego dziadka. W opisie fotografii Ian dał do zrozumienia, że to właśnie dzięki niemu ma dużo bardziej ścisłe związki z Polską, niż można się tego spodziewać.

Jak pisze muzyk, Moses (Moe) Haar, urodził się w 1902 roku w niewielkim mieście Nisko, położonym w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim. Dalej Scott Ian opisuje przejmującą historię życia swojego dziadka. Ten musiał uciekać z polski w trakcie I Wojny Światowej, gdy, jak wskazuje gitarzysta, na ziemię naszego kraju weszli Niemcy i mordowali dosłownie całe wioski - a w szczególności młodych mężczyzn.

Moses miał ukrywać się i chciał dotrzeć do swoich rodziców w Stanach Zjednoczonych, został jednak zawrócony statkiem, którym podróżował i przez rok pracował na bilet w Holandii. W końcu 20-letniemu mężczyźnie udało się dojechać do USA, gdzie osiedlił się i założył własną rodzinę. Co ciekawe, Moses (Moe) Haar wciąż żyje i ma się dobrze! Mężczyzna skończył w tym roku 124 lata.