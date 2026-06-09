Mystic Festival 2027 - poznaliśmy oficjalną datę i miejsce kolejnej edycji imprezy! Ruszyła sprzedaż biletów - ile kosztują?

Już w środę 3 czerwca rozpoczęła się wyczekiwana, tegoroczna edycja Mystic Festivalu. Cenione nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej muzyczne wydarzenie, nazywane także "świętem muzyki metalowej", tradycyjnie przyciągnęło imponujące tłumy. Za nami już koncerty takich ikon ciężkich brzmień, jak Six Feet Under, Ice Nine Kills, Frontside, Priest, Overkill, Decapitated, braci Cavalera, Tides from Nebula, aż w końcu ikon thrash metalu: Anthraxu oraz szykującego się do zejścia ze sceny Megadeth.

Tegoroczna edycja trwa w najlepsze, a jeszcze przed jej startem stało się jasne, że organizatorzy szykują spore zmiany na przyszły rok. Okazało się, że po latach spędzonych na terenie gdańskiej Stoczni, w 2027 roku Mystic Festival odbędzie się w nowym miejscu! Początkowo nie było wiadomo, gdzie dokładnie, wszystko zaś stało się jasne teraz!

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Kiedy i gdzie odbędzie się Mystic Festival 2027? Poznaliśmy szczegóły!

Od kilku tygodni trwały spekulacje, gdzie mógłby się odbywać od przyszłego roku Mystic Festival, a w tych najczęściej mowa było o stadionie Lechii w dzielnicy Letnica.

Jak przekazał oficjalnie organizator, zaplanowana na 2027 roku odsłona wydarzenia odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2027, a więc nieco później, niż miało to miejsce w ostatnich latach. Mystic Festival zawita wtedy, zgodnie z pogłoskami, na błonia Polsat Plus Arena Gdańsk w Letnicy! Jak uzasadniono tę decyzję:

Mystic Festival gra w Stoczni po raz piąty i – jak już wiecie – ostatni. Za rok przenosimy Mystic Festival w nowe miejsce. Tam będziemy mogli gościć zespoły, dla których Stocznia była zbyt ciasna i nasza dotychczasowa Main Stage zbyt mała. Tam będziemy mogli wcielać w życie najbardziej szalone pomysły produkcyjne i scenograficzne. Będziemy mogli się rozwijać i zmieniać, tworzyć festiwal jakiego potrzebujecie i o jakim marzymy.

Mystic Festival 2027 - BILETY. Co już wiadomo?

Ruszył już pierwszy etap sprzedaży biletów na przyszłoroczną edycję wydarzenia. Dostępne są karnety 3-dniowe w ramach Blind Bird, a ich koszt to 862.16 zł (829 zł + 33.16 zł opłaty serwisowe) lub 1 293.24 zł (1 243.50 zł + 49.74 zł opłaty serwisowe). Karnety VIP zaś kosztują 1 454.96 zł (1 399 zł + 55.96 zł opłaty serwisowe) lub 2 182.44 zł (2 098.50 zł + 83.94 zł opłaty serwisowe).

Zobacz zdjęcia z tegorocznego Mystic Festival: