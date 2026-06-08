Abelard Giza w “Mellinie” w Esce ROCK!

Gościem najnowszej "Melliny" jest Abelard Giza. W tym odcinku nie zabraknie żartów z kolonoskopii ale i poważnych rozmów na temat rodziny, odpowiedzialności i przyszłości. Giza przyznaje, że od dawna boi się, że już niczego śmiesznego nie wymyśli i ten strach towarzyszy mu do dzisiaj.

Komik opowiada też o ojcostwie mówiąc, że jest ono ono niezwykłą przygodą, do której do tego nikt go nie przygotował. Jak mówi Giza: "nawet trymer ma długą instrukcję, a tu jest człowiek". W najnowszej "Mellinie" nie zabraknie momentów zabawnych ale refleksyjnych.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.