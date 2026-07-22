Jak dobrze pamiętasz serial "Wojna domowa"? 10/10 tylko dla największych fanów słynnej produkcji z okresu PRL-u

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-22 8:30

Serial "Wojna domowa", w reżyserii Jerzego Gruza, to kultowa produkcja z okresu PRL-u. Całość odniosła spory sukces. Nie powinno to jednak dziwić. Świetnie napisany scenariusz, doskonała obsada aktorska, a także niepowtarzalne poczucie humoru – tu wszystko się zgadzało. Czy pamiętasz jeszcze "Wojnę domową"? Zmierz się z naszym quizem.

Wojna domowa
Autor: YouTube/screen z wideo

QUIZ. Jak dobrze pamiętasz kultowy serial Wojna domowa?

Wojna domowa to polski czarno-biały serial komediowy z lat 1965–1966. Całość wyreżyserował Jerzy Gruza. Produkcja opowiada o perypetiach dwóch rodzin, Jankowskich i Kamińskich, którzy mieszkają w jednym bloku. Pierwsi mają syna Pawła, który przeżywa okres dojrzewania, zaś do drugich wprowadza się nagle 15-letnia siostrzenica, Anula. Rodziny przyjaźnią się ze sobą. Ale mają inne podejście, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. 

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Warto wspomnieć, że serial powstał na kanwie felietonów Miry Michałowskiej, które były publikowane w tygodniku Przekrój. Autorka z olbrzymim poczuciem humoru opisywała w nich obyczajowość społeczeństwa w tamtych czasach. 

Wojna domowa cieszyła się sporą popularnością. To dziwić nie może. Serial miał wszystko: dobry scenariusz i świetnych aktorów, którzy doskonale wczuli się w swoje role. To kultowa produkcja z okresu PRL-u, o której ludzie wciąż pamiętają. Przyjęcie było na tyle entuzjastyczne, że stworzono łącznie 15 odcinków, choć pierwotnie miało być ich "tylko" siedem. 

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Postanowiliśmy więc stworzyć quiz dotyczący Wojny domowej. Składa się on z dziesięciu pytań. 

Rozwiąż nasz quiz:

Quiz o kultowym serialu "Wojna domowa". Jak dobrze go pamiętasz?
Pytanie 1 z 10
W jednym z odcinków serialu nastoletni Paweł marzy o wyjściu na koncert...