QUIZ. Jak dobrze pamiętasz kultowy serial Wojna domowa?

Wojna domowa to polski czarno-biały serial komediowy z lat 1965–1966. Całość wyreżyserował Jerzy Gruza. Produkcja opowiada o perypetiach dwóch rodzin, Jankowskich i Kamińskich, którzy mieszkają w jednym bloku. Pierwsi mają syna Pawła, który przeżywa okres dojrzewania, zaś do drugich wprowadza się nagle 15-letnia siostrzenica, Anula. Rodziny przyjaźnią się ze sobą. Ale mają inne podejście, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci.

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Warto wspomnieć, że serial powstał na kanwie felietonów Miry Michałowskiej, które były publikowane w tygodniku Przekrój. Autorka z olbrzymim poczuciem humoru opisywała w nich obyczajowość społeczeństwa w tamtych czasach.

Wojna domowa cieszyła się sporą popularnością. To dziwić nie może. Serial miał wszystko: dobry scenariusz i świetnych aktorów, którzy doskonale wczuli się w swoje role. To kultowa produkcja z okresu PRL-u, o której ludzie wciąż pamiętają. Przyjęcie było na tyle entuzjastyczne, że stworzono łącznie 15 odcinków, choć pierwotnie miało być ich "tylko" siedem.

Postanowiliśmy więc stworzyć quiz dotyczący Wojny domowej. Składa się on z dziesięciu pytań.

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