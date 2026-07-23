To największe ikony czasów PRL-u. Przekonaj się w quizie, czy znasz te legendy dawnych lat!

Każda dekada, każdy moment w dziejach ma swoje osobistości, mniej lub bardziej wybitne postaci, które niejako stały się także ich symbolami. Nie inaczej ma się to w sytuacji PRL. Choć dziś skrótem tym określamy niejako okres w dziejach polskiej historii, gdy nasza ojczyzna znajdowała się pod dominacją ZSRR, to warto pamiętać, że była to nazwa państwa, istniejącego w latach 1944-1989. Dokładnie 45 lat, czasy, kiedy żyło i dorastało wielu Polaków, wciąż pamiętających ten okres - nic więc dziwnego, że pod wieloma względami jego temat tak często powraca. Dziś na PRL patrzy się głównie jako na pewnie zjawisko historyczno-społeczno-kulturowe, które miało wiele symboli, takich jak prodiż, półkotapczan, kolejki do sklepów, kartki żywnościowe, charakterystyczne bombki, lampki, zabawki, przekąski - można by wymieniać w nieskończoność.

Zmieniała facetów co pół roku. Kalina Jędrusik - największa seksbomba PRL | Historia z Koprem

Rozpoznasz osobistości z czasów PRL-u? Przekonaj się o tym

Oczywiście okres PRL-u ma także swoje osobistości, postaci, które natychmiast kojarzą się z tym właśnie okresem czasu. Kalina Jędrusik, Nina Andrycz, Lech Wałęsa, Józef Cyrankiewicz, Jerzy Urban, Pola Raksa, Anna Jantar, Zbigniew Cybulski - co wiesz o tych i innych słynnych osobistościach, dziś ikonach PRL-u?

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