Znasz najlepsze polskie seriale z PRL-u? Sprawdź się w quizie z kultowych tytułów z lat 70.

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-21 15:27

Lata 70., czyli okres PRL-u w pełni! Co działo się wtedy w Polsce? Jak wyglądała sytuacja społeczno-polityczno-kulturowa? Świetnie pokazują to powstające w tamtym okresie filmy i seriale, których w tamtej dekadzie pojawia się coraz więcej. Ta forma rozrywki bardzo przypadła Polakom do gustu, którzy chętnie zasiadali do oglądania ulubionych produkcji. Jak dobrze znasz polskie seriale z lat 70.? Sprawdź się w naszym quizie!

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Autor: AKPA Bronisław Cieślak nie żyje. Słynny porucznik Borewicz z serialu "07 zgłoś się" zmarł w niedzielę 2 maja w wieku 77 lat. Aktor, dziennikarz i były polityk SLD od dłuższego czasu zmagał się z chorobą nowotworową

W latach 70. polskie kino miało się już naprawdę dobrze - w końcu ta dziedzina sztuki rozwijała się w naszym kraju już od końca XIX wieku! Nieco inaczej sytuacja miała się z telewizją - pierwszy polski program telewizyjny wystartował dokładnie 25 października 1952 roku. Na pierwszy serial rodacy musieli poczekać kolejne aż trzynaście lat,  kiedy to wyemitowana została produkcja Barbara i Jan. W dekadzie tej pojawiło się jeszcze kilka tego typu formatów, prawdziwym przełomem były jednak lata 70. W okresie tym w Telewizji emitowano już dużo więcej seriali, które cieszyły się w naszym kraju bardzo dużą popularnością. Sama czynność oglądania telewizji bardzo szybko stała się jedną z ulubionych form rozrywki Polaków - jednak jedynie tych, którzy na zakup telewizora mogli sobie pozwolić.

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Czy pamiętasz te legendarne seriale z lat 70.?

W latach 70. w polskiej telewizji można było oglądać już wiele tytułów - Janosik, 07 zgłoś się, Czterdziestolatek, Daleko od Szosy czy Czarne chmury to te najpopularniejsze, które cieszą się uznaniem i są chętnie oglądane także dziś. Jak dobrze znasz te i inne polskie seriale z lat 70.?

Sprawdź w quizie!

Quiz. Jak dobrze znasz polskie seriale lat 70.?
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