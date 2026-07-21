Znasz najlepsze polskie seriale z PRL-u? Sprawdź się w quizie z kultowych tytułów z lat 70.

W latach 70. polskie kino miało się już naprawdę dobrze - w końcu ta dziedzina sztuki rozwijała się w naszym kraju już od końca XIX wieku! Nieco inaczej sytuacja miała się z telewizją - pierwszy polski program telewizyjny wystartował dokładnie 25 października 1952 roku. Na pierwszy serial rodacy musieli poczekać kolejne aż trzynaście lat, kiedy to wyemitowana została produkcja Barbara i Jan. W dekadzie tej pojawiło się jeszcze kilka tego typu formatów, prawdziwym przełomem były jednak lata 70. W okresie tym w Telewizji emitowano już dużo więcej seriali, które cieszyły się w naszym kraju bardzo dużą popularnością. Sama czynność oglądania telewizji bardzo szybko stała się jedną z ulubionych form rozrywki Polaków - jednak jedynie tych, którzy na zakup telewizora mogli sobie pozwolić.

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Czy pamiętasz te legendarne seriale z lat 70.?

W latach 70. w polskiej telewizji można było oglądać już wiele tytułów - Janosik, 07 zgłoś się, Czterdziestolatek, Daleko od Szosy czy Czarne chmury to te najpopularniejsze, które cieszą się uznaniem i są chętnie oglądane także dziś. Jak dobrze znasz te i inne polskie seriale z lat 70.?

Sprawdź w quizie!

Quiz. Jak dobrze znasz polskie seriale lat 70.? Pytanie 1 z 10 Gdzie rozpoczyna się podróż bohaterów serialu "Podróż za jeden uśmiech"? W Warszawie W Krakowie We Wrocławiu Następne pytanie