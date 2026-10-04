Nie da się ukryć, że treści o szeroko pojmowanych charakterze kryminalnym cieszą się w przestrzeni publicznej wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Czytamy kryminały, thrillery czy horrory, na platformach streamingowych rekordy popularności biją podcasty typu true crime, powstaje naprawdę imponująca liczba filmów i seriali, których głównym założeniem ma być wzbudzenie w nas emocji na pograniczu fascynacji, strachu i dreszczyku.
Kryminał w Polsce
Faktem jest, że w Polsce, zwracając uwagę na telewizję, kryminał ma dość długą historię. W tym roku minie dokładnie 60 lat od premiery Kapitana Sowy na tropie, uznawanego dziś za pierwszy rodzimy serial o charakterze kryminalnym. Za jego kamerą stanął Stanisław Bareja, całość liczyła zaledwie osiem odcinków. Prawdziwym przełomem pod względem kryminałów była jednak produkcja 07 zgłoś się z Bronisławem Cieślakiem w roli głównej. Pierwszy epizod serialu Telewizja Polska pokazała dokładnie 25 listopada 1976 roku.
Choć powstało tylko 21 odcinków produkcji, to była ona emitowana aż do 1989 roku, a dziś uznaje się ją za jedną z najbardziej kultowych przełomu lat 70. i 80. polskiej telewizji. Nic więc dziwnego, że przez produkcję przewinęło się wiele naprawdę dużych nazwisk - sprawdź czy pamiętasz, jakie dokładnie!