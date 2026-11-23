Freddie Mercury był prawdziwą gwiazdą swoich czasów. Muzyk, będąc frontmanem Queen, zwrócił na siebie powszechną uwagę przede wszystkim swoim scenicznym wizerunkiem. Freddie pokazywał się przed publicznością w typowym, wymyślnych strojach - do powstawania których sam przykładał rękę. Do tego wszystkiego dochodziła wielka charyzma, dzięki której był on w stanie porywać tłumy.

Freddie stał się prawdziwą gwiazdą swoich czasów, można powiedzieć, że celebrytą. Działo się to w szczególności w latach 80., gdy wokalista zmienił wizerunek. To w maju 1980 roku, przy okazji promocji płyty The Game zaprezentował się on w nowej, krótkiej fryzurze i tak z nim kojarzonymi wąsami. Wszystko to miało wpływ na plotki, co do seksualności artysty.

Eska rock: Dzień, w którym Freddie Mercury udzielił ostatniego wywiadu. Muzyk opowiedział o swoim wielkim marzeniu

Temat ten poruszał sam zainteresowany, chociażby w wywiadzie dla "New Musical Express" z 1974 roku. Freddie otwarcie przyznał się w nim do "różnych eksperymentów".

Jeszcze do 1976 roku wokalista pozostawał w związku z Mary Austin. Po zakończeniu relacji, na gruncie miłosnym, ale nie przyjacielskim, rzucił się w wir romansów, w którym dominowały kontakty męsko-męskie. Po zmianie wizerunku, kojarzącym się z subkulturą Castro Clone, spekulacje na temat seksualności Mercury'ego tylko nabrały na sile, a on sam bywał wprost pytany w wywiadach o ten aspekt swojego życia prywatnego.

Charakterystyczny sposób bycia, kampowe teledyski czy przemówienia na koncertach. Plotki pojawiały się przez lata, jednak w 1986 roku, gdy Queen de facto przestali koncertować, nabrały zupełnie innego wymiaru. To wtedy media zaczęły wprost spekulować, że u wokalisty formacji zdiagnozowany został wirus HIV.

W tych czasach diagnoza ta była odbierana jak wyrok. HIV kojarzono do tego wszystkiego przede wszystkim z osobami homoseksualnymi, do tego tymi, które wedle opinii publicznej celebrują hedonistyczny styl życia.

Prawdziwa bomba nadeszła w 1987 roku za sprawą Paula Prentera - byłego menedżera i kochanka Freddiego. To on sprzedał tabloidowi "The Sun" artykuł, w którym omawiał orientację wokalisty, jego romanse, związek z Jimem Huttonem oraz fakt, iż mężczyźni, z którymi muzyk się spotykał umierali na AIDS. Tekst, z oczywistych względów, wzbudził kolosalne zainteresowanie, ale także falę krytyki. Sam Prenter zmarł na AIDS w sierpniu 1991 roku. Jak tłumaczyli jego bliscy, decyzję o współpracy z "The Sun" podjął będąc pod ścianą, gdy po zakończeniu współpracy z Mercurym czuł się potraktowany niesprawiedliwie i pozostawiony bez pieniędzy. W kolejnych latach do brukowców zgłaszali się kolejni rzekomi kochankowie gwiazdy ze swoimi rewelacjami.

Wszystko to w połączeniu ze zniknięciem Mercury'ego z przestrzeni publicznej i zaprzestaniu koncertowania nie uciszyło i tak już żywych plotek. Fotoreporterzy praktycznie zamieszkali pod posiadłością Garden Lodge, polując na możliwość zrobienia zdjęcia wokaliście, które stałoby się ostatecznym dowodem na to, że zmaga się on z ciężką chorobą.

Powiedzieć prawdę na własnych zasadach

Sam Freddie dowiedział się, że choruje na AIDS wiosną 1987 roku. Od tego momentu stan jego zdrowia stale się pogarszał. Choć chudł, tracił siłę, wciąż nagrywał i tworzył nową muzykę, konsekwentnie jednak zaprzeczał temu, jakoby zmagał się z chorobą. W 1990 roku, gdy Mercury, dokładnie 18 lutego pojawił się publicznie po raz ostatni na gali Brit Awards, plotki o jego chorobie powróciły ze zdwojoną mocą.

Jeszcze w czerwcu 1991 roku Freddie pojawił się na planie teledysku do These Are the Days of Our Lives, po czym zaszył się w swojej posiadłości przeczuwając, że nie zostało mu już dużo czasu.

Stan zdrowia Freddiego był coraz gorszy - tracił wzrok, niemal nie wychodził z łóżka. W końcu także odstawił leki. Ostatecznie to 22 listopada Mercury podjął decyzję o tym, aby poinformować świat o swoim stanie. Wraz z menedżerem Jimem Beachem stworzył oświadczenie, którego treść opublikowano w mediach dzień później. Jego treść była następująca:

W związku z ogromną liczbą spekulacji prasowych w ciągu ostatnich dwóch tygodni pragnę potwierdzić, że mój test na obecność wirusa HIV dał wynik pozytywny i że choruję na AIDS. Uznałem, że do tej pory należało zachować tę informację w tajemnicy, aby chronić prywatność bliskich mi osób. Nadszedł jednak czas, by moi przyjaciele i fani na całym świecie poznali prawdę. Mam nadzieję, że wszyscy przyłączą się do mnie, moich lekarzy oraz ludzi na całym świecie w walce z tą straszną chorobą. Moja prywatność zawsze była dla mnie niezwykle ważna, a powszechnie wiadomo, że rzadko udzielam wywiadów. Proszę zrozumieć, że ta zasada pozostanie niezmieniona.

Niestety, już dzień później media na całym świecie podały inną, druzgocącą informację. Freddie Mercury zmarł 24 listopada, zaledwie dobę po publikacji wyżej wspomnianego oświadczenia. Artysta zmarł oficjalnie na grzybicze zapalenie płuc, które spowodowane zostało brakiem odporności, co było bezpośrednim skutkiem AIDS. W chwili śmierci frontman Queen miał 45 lat.

Tak zmieniał się Freddie Mercury! Od glam rocka po charakterystyczny wąs!