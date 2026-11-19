Co dalej z formacją Rammstein? Flake zabrał głos w sprawie przyszłości zespołu

Pod koniec lipca 2024 roku niemiecka formacja Rammstein, w Gelsenkirchen, oficjalnie zakończyła stadionową trasę, która rozpoczęła się w 2019. W czasie tych pięciu lat (z przerwą w 2020 i 2021 ze względu na pandemię koronawirusa) muzycy dali w Europie oraz Ameryce Północnej łącznie ponad 130 występów.

Od tamtej pory w zespole nastała cisza, jeśli chodzi o kolejne koncerty. Grupa za moment wyda wydawnictwo Live in Mexico City (recenzję znajdziecie na naszej stronie internetowej), które doczekało się także kinowej premiery (w nieco okrojonej wersji), ale poza tym nic nie wiadomo, kiedy Rammstein powróci na scenę. W przyszłym roku będzie o to ciężko, gdyż wokalista Till Lindemann skupia się na rozwijaniu kariery solowej i ogłosił już światową trasę, która m.in. obejmie nasz kraj.

Klawiszowiec Christian "Flake" Lorenz, w najnowszym wywiadzie dla niemieckiego dziennika Morgenpost, postanowił jednak uspokoić fanów R+.

Rammstein - najlepsze teledyski zespołu / Eska Rock

Muzyk przyznał wprost, że widowiskowe, pełne pirotechniki i fizycznego wysiłku koncerty Rammstein są dla muzyków ogromnym obciążeniem. Mimo upływu lat panowie nie zamierzają jednak składać broni.

Będziemy ciągnąć Rammstein dopóty, dopóki fizycznie nie będziemy już w stanie – nawet jeśli docelowo będzie to oznaczać zabieranie w trasę lekarza. To jak długie małżeństwo, ze wszystkimi wzlotami i upadkami, które się z tym wiążą –powiedział Flake.

Mówiąc o "upadkach", klawiszowiec nawiązał bezpośrednio do kryzysu wizerunkowego związanego z oskarżeniami wobec Lindemanna, który miał rzekomo odurzać fanki podczas imprez po koncertach. Berlińska prokuratura umorzyła śledztwo z powodu braku dowodów na popełnienie przestępstwa, ale cała ta sytuacja niewątpliwie odbiła się na zespole i samych muzykach. Flake dodał, że ucieczką i ratunkiem dla jego zdrowia psychicznego w tamtym okresie okazało się tworzenie muzyki.

–To kolejny powód, dla którego będziemy działać dalej, dopóki po prostu nie będziemy już w stanie –podsumował.

Czy to oznacza, że w niedalekiej przyszłości na półkach sklepowych pojawi się kolejny studyjny album od zespołu? Tego nie wiadomo, wypada tylko trzymać kciuki, żeby tak właśnie się stało. Przypomnijmy, że dyskografię formacji Rammstein zamyka wydany w 2022 krążek Zeit.

Oto ciekawostki o albumie Mutter od zespołu Rammstein: