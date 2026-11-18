"Jest w tym tyle mocy". Jeff Ament chciałby, żeby Abe Laboriel Jr. dołączył do Pearl Jam na stałe!

Matt Cameron, wieloletni bębniarz Pearl Jam, postanowił w 2025 roku, po ponad ćwierć dekady, opuścić skład amerykańskiej grupy. Kto zostanie jego następcą? Tego wciąż nie wiadomo. Muzycy praktycznie przez ten czas nie występowali. Powrót na scenę nastąpił dopiero pod koniec września 2026 na festiwalu Ohana. W trakcie tych dwóch występów za zestawem perkusyjnym zasiadł Abe Laboriel Jr., muzyczny gigant znany z grania u boku Paula McCartneya.

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Po tamtych występach wokalista Eddie Vedder podziękował muzykowi w mediach społecznościowych za "gościnny udział". To sugerowało jednorazowy epizod. Teraz natomiast basista Jeff Ament udzielił dość ciekawego wywiadu, w którym przyznał otwarcie, że chciałby, aby Laboriel Jr. zakotwiczył w PJ na dłużej.

Czeka nas poważna rozmowa o tym, co chcemy robić w przyszłym roku, ponieważ wszyscy chcemy zagrać kilka koncertów. Mam nadzieję, że będzie z nami Abe. Musi tylko poukładać swój grafik. Granie z nim sprawiło mi mnóstwo radości i było dla mnie czymś zupełnie nowym – zrozumienie jego nawyków oraz tego, jak wchodzi w przejścia perkusyjne i z nich wychodzi, różni się od wszystkiego, z czym miałem do czynienia u innych perkusistów –powiedział muzyk w podcaście Lipps Service.

Choć żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły, to... –Jest we mnie taka myśl: stary, gdyby to z Abe’em wypaliło i moglibyśmy nagrać z nim płytę. To byłoby coś cholernie niesamowitego –podsumował Ament.

Jeśli natomiast chodzi o premierowy materiał, to basista PJ, w jednym z wywiadów, powiedział: –Myślę, że wszyscy coś piszą, chociaż nie stworzyliśmy jeszcze zbyt wiele razem. Jednak te kilka rzeczy, które udało nam się zrobić, jest naprawdę dobrych. Ta przerwa i czas spędzony osobno działają potężnie. Siedzisz i myślisz sobie: "O cholera, nie mogę się doczekać! Aż mnie nosi, żeby to zrobić" –powiedział dla magazynu Rolling Stone.

Fani, którzy liczyli na rychłą premierę nowych kompozycji od grupy, muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Basista PJ ostudził zapał w tym zakresie i postawił sprawę jasno: –To potrwa co najmniej kilka miesięcy.

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