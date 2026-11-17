Placebo zagra zaraz w Polsce. Grupa wystosowała apel do fanów przed koncertem w Łodzi

Wielkimi krokami zbliża się tegoroczny występ brytyjskiej formacji Placebo w naszym kraju. Przypomnijmy, że muzycy zagrają 18 listopada 2026 roku w łódzkiej Atlas Arenie.

Grupa będzie świętować trzydziestą rocznicę premiery swojego debiutanckiego krążka. Publiczność zgromadzona pod sceną usłyszy głównie kompozycje z dwóch pierwszych płyt formacji, czyli kultowego Placebo oraz świetnie przyjętego Without You I’m Nothing.

Oto brytyjskie grupy, które na zawsze zmieniły oblicze rocka. Bez tych formacji nie byłoby muzyki!

Koncert w Łodzi odbędzie się, choć nie było to takie pewne po tym, jak w ostatnich dniach zespół był zmuszony odwołać kilka występów na Starym Kontynencie. Miało to związek z problemami zdrowotnymi Briana Molko, wokalisty i gitarzysty Placebo.

Jeśli chodzi o harmonogram wydarzenia, to prezentuje się on następująco:

18:00 otwarcie drzwi

19:30 Maria Iskariot

20:30 Placebo

"Z uwagi na Twój komfort i bezpieczeństwo, na teren wydarzenia będzie możliwe wejście z torbą/nerką/torebką lub innym przedmiotem służącym do przechowywania rzeczy w wymiarach NIE większych niż 21cm x 15cm x 6cm (długość x wysokość x grubość)" –czytamy w komunikacie.

Ponadto muzycy Placebo wystosowali przed koncertem apel do polskich fanów.

Chcielibyśmy uprzejmie poprosić Was, abyście nie spędzali koncertu, nagrywając go telefonami komórkowymi. Utrudnia to występ, a przede wszystkim nawiązanie z Wami prawdziwego kontaktu i przekazanie emocji, które kryją się w naszych utworach. Jest to również wyraz braku szacunku wobec innych uczestników koncertu, którzy chcą oglądać występ, a nie tył Waszych telefonów. Bądźcie tu i teraz. Żyjcie chwilą i cieszcie się nią, ponieważ ten konkretny moment już nigdy się nie powtórzy. Naszym celem jest stworzenie wspólnoty i doświadczenia, które pozwala nam przekraczać granice codzienności. Pomóżcie nam zrealizować tę misję –napisali.

Debiut Placebo powrócił na rynek w nowej odsłonie

W połowie czerwca 2026 roku na rynku ukazało się nowe wydawnictwo od Placebo. Pod intrygującym tytułem Placebo RE:CREATED kryje się całkowicie zmodernizowana edycja ich debiutanckiego albumu.

–Myślimy o tym albumie jak o wersji reżyserskiej. Nie nagrywaliśmy go od zera. Wróciliśmy do oryginalnych taśm-matek i tchnęliśmy w te nagrania doświadczenie płynące z trzydziestu lat grania tych utworów na żywo. W tym projekcie chodziło o to, by w końcu dokończyć ten album – przeciągnąć go brzmieniowo w XXI wiek, zachowując jednocześnie integralność i ducha oryginału. Nie chodzi o "poprawianie" go, bo z tamtym materiałem nie ma nic nie tak. Chodzi o nadanie mu ostatecznego kształtu. Kiedy tworzyliśmy nasz pierwszy album, nie mieliśmy jeszcze doświadczenia ani wiedzy studyjnej, by w pełni przelać na taśmę to, co siedziało w naszych głowach –powiedzieli muzycy, cytowani w informacji prasowej.

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