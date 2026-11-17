Gdzie jest TAURON Arena Kraków i jak zaplanować dojazd?

TAURON Arena Kraków znajduje się przy ul. Stanisława Lema 7, około czterech kilometrów od Rynku Głównego. Do hali można dojść od strony al. Pokoju oraz ul. Mogilskiej i al. Jana Pawła II. W jej sąsiedztwie znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe.

Przy planowaniu przejazdu sprawdź następujące nazwy:

TAURON Arena Kraków al. Pokoju ;

; TAURON Arena Kraków Wieczysta ;

; TAURON Arena Kraków Lema.

Strona obiektu wskazuje również przystanki tramwajowe od strony Mogilskiej i al. Jana Pawła II. Wybrany przystanek warto dopasować do kierunku przyjazdu i wejścia wskazanego na bilecie.

Jeżeli przyjeżdżasz pociągiem na Kraków Główny, wyszukaj połączenie z okolic dworca do jednego z tych przystanków, ustawiając datę 17 listopada i rzeczywistą godzinę podróży. Aktualne rozkłady sprawdzisz na stronie MPK Kraków, a informacje o zmianach tras w komunikatach ZTP.

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Parking na koncert Korna. Otwarcie i cena

Parking przygotowany na wydarzenie ma być czynny od godz. 16.00. Sprzedaż internetową zaplanowano do 17 listopada do godz. 15.00. Zgodnie z informacją sklepu zakup biletu parkingowego gwarantuje miejsce. Późniejszy zakup przy wjeździe będzie możliwy do wyczerpania dostępnej puli.

W sprawdzonej ofercie druga pula kosztowała 70 zł i obejmowała samochody bez instalacji LPG, o maksymalnej wysokości dwóch metrów. Dostępne były m.in. warianty ze wjazdem od ul. Dąbskiej. Przed zakupem sprawdź dokładny opis wybranej opcji – ograniczenia dotyczą konkretnego biletu parkingowego.

Rezerwacji szukaj w oficjalnym sklepie TAURON Areny Kraków. Sam bilet na koncert nie zastępuje osobnej rezerwacji parkingowej.

Jak wrócić po koncercie Korna?

Według opublikowanej czasówki Korn ma rozpocząć występ o 21.25. Godziny mogą ulec zmianie, a w harmonogramie nie podano dokładnego końca koncertu. Nie planuj więc powrotnego pociągu na podstawie założenia, że zespół skończy o określonej porze.

Do drogi na dworzec dolicz wyjście z hali, ewentualny odbiór rzeczy i dojście na przystanek. Nie potwierdzono dodatkowych kursów komunikacji specjalnie po tym wydarzeniu. Przed koncertem sprawdź zwykłe połączenia późnowieczorne i nocne, uwzględniając noc z wtorku na środę.

Jeśli wracacie taksówką lub zamawianym przejazdem, ustalcie wcześniej czytelny punkt spotkania poza głównym strumieniem wychodzącej publiczności. Osoby korzystające z parkingu powinny zostawić sobie zapas na wyjazd razem z innymi uczestnikami.