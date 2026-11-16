Zanim został głosem Korna, pracował w kostnicy. Jonathan Davis opowiedział, co z nim zostało

Jonathan Davis pracował w kostnicy jeszcze jako nastolatek

Do pracy przy sekcjach zwłok zaprowadziło go zainteresowanie horrorami. Jak wspominał w wywiadzie dla Stereogum z 2022 roku, skorzystał z programu przygotowania zawodowego, który pozwalał młodym ludziom poznać wybraną profesję. Miał około 16–17 lat. Zanim został przyjęty, przeszedł rozmowy kwalifikacyjne i badania psychologiczne.

Filmowa fascynacja szybko zderzyła się z rzeczywistością. Widok pierwszego ciała był dla przyszłego wokalisty wstrząsem.

Pierwszy dzień zmienił moje życie na zawsze – wspominał Davis.

Mimo początkowego szoku chciał kontynuować tę pracę. Z czasem próbował radzić sobie z trudnymi doświadczeniami, zobojętniając się na nie i obracając je w żart. Po latach przyznawał jednak, że jako nastolatek zobaczył rzeczy, na które nie był przygotowany. Szczególnie mocno zapamiętał przypadki dotyczące dzieci.

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Wspomnienia wracały w koszmarach. Wokalista Korna szukał pomocy

Konsekwencje tamtych doświadczeń nie skończyły się wraz z odejściem z zawodu. W rozmowie z „Kerrang!” opublikowanej w 2018 roku Davis opowiadał o stresie pourazowym i koszmarach związanych z tym, co widział w pracy.

Potrzebowałem dużo terapii, żeby koszmary ustąpiły – przyznawał.

W tym samym wywiadzie zaznaczał, że zdołał sobie z nimi poradzić, a trudne doświadczenia sprawiły, że bardziej doceniał życie. To istotna część jego historii: za zaskakującą informacją o dawnym zawodzie rockowego wokalisty kryją się przeżycia, z którymi musiał później pracować.

Podobnie mówił w wywiadzie dla „Metal Hammera” z 2016 roku. Kontakt ze śmiercią pozostawił w nim bolesne wspomnienia, ale zmienił też perspektywę, z jakiej patrzył na własne problemy. – Tak, mam problemy, ale żyję! – tak ujmował tę myśl.

Zrezygnował z pracy dla Korna. Początki oznaczały życie w pokoju pod schodami

Davis początkowo traktował tę ścieżkę zawodową poważnie. Pracował dorywczo w biurze koronera, a kiedy nie dostał pełnego etatu, podjął naukę w San Francisco College of Mortuary Science. Jak opowiadał Stereogum, przez dwa lata zajmował się balsamowaniem zwłok. Zakończył ten etap, gdy dołączył do Korna.

Wybór muzyki oznaczał pogorszenie warunków życia. W rozmowie z „Metal Hammerem” wspominał, że po okresie zawodowej samodzielności zamieszkał w małym pokoju pod schodami w domu dzielonym z kolegami z zespołu w Huntington Beach. Na więcej nie było go stać.

Mimo to uważał, że warto było podjąć ryzyko. Ojciec, sam związany z muzyką, przestrzegał go przed trudami branży, ale rozumiał jego ambicje. Praca w biurze koronera miała być zawodem, do którego mógłby wrócić, gdyby muzyczny plan się nie powiódł.

We wtorek, 17 listopada 2026 roku, Jonathan Davis wystąpi z Kornem w TAURON Arenie Kraków. Na scenie pojawią się także Architects jako gość specjalny i otwierający wydarzenie Pixel Grip.

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