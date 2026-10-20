Korn rozpoczęli trasę koncertową po Europie! Jakiej setlisty można się spodziewać w Krakowie?

Korn to ciekawy przykład zespołu. Formacja już od przeszło czterech lat nie wydała nowego studyjnego albumu, mimo tego nie znika z muzycznego świata.

Przypominamy, że wciąż na ten moment dyskografię Korna zamyka krążek Requiem z 2022 roku. Spotkał się on ze względnie ciepłym przyjęciem, choć nie okazał się być komercyjnym sukcesem. Wydawnictwo to stało się pierwszym od aż 1994 roku, któremu nie udało się dostać do pierwszej dziesiątki amerykańskiej listy.

Fakt upływu kilku lat od premiery płyty, brak nowej muzyki - pomimo licznych zapowiedzi, że prace nad takową trwają - nie przeszkadzają temu, aby Korn był naprawdę aktywny pod względem koncertowym. Nie zmieniło się to także w tym roku.

Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Korn rozpoczął europejską trasę koncertową! Oto, jaka setlista wybrzmiała na pierwszych koncertach

Formacja naprawdę dużo koncertuje i w trasie postanowiła spędzić także tegoroczną jesień. W ramach "Euro Tour 2026" ogłoszonych zostało dziewiętnaście koncertów, w tym kolejna w ostatnich latach wizyta w Polsce. Ta odbędzie się już niemal na sam finał tej serii występów, dokładnie 17 listopada, kiedy to Korn zaprezentuje się w krakowskiej TAURON Arenie.

Trasa oficjalnie wystartowała! Za nami już dwa występy w Niemczech, sprawdzamy więc, jaka wybrzmiała na nich setlista. Patrząc na utwory, które zagrano w Stuttgarcie i w Monachium można zauważyć, że formacja dokonuje pewnych zmian, jeśli chodzi o kolejność piosenek, korzysta przy tym jednak raczej ze stałej ich puli. Póki co fani i fanki usłyszeli więc takie klasyki, jak Here to Stay, Got the Life, A.D.I.D.A.S., Shoots and Ladders, Coming Undone, Twisted Transistor czy na bis Falling Away form Me, Blind oraz Freak on a Leash. Na setliście są też dwie niespodzianki w postaci zagranego pierwszy raz od 2013 roku Chi i Kill You, które wybrzmiało po niemal dwóch dekadach! Poniżej setlista, którą usłyszała publiczność w Monachium:

It's On! Here to Stay Reward the Scars Got the Life Rotting in Vain Twist Chi A.D.I.D.A.S. Kill You Am I Going Crazy (z taśmy) Shoots and Ladders Coming Undone Did My Time Make Me Bad Trash Y'All Want a Single

Bis:

Dead (z taśmy) Falling Away From Me Blind Twisted Transistor Freak on a Leash Lowrider

Oto numery, które najczęściej na żywo gra grupa Korn. Top 10 słynnych kompozycji: