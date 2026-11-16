Eric Clapton wraca do Polski! Zagra wielki koncert w Łodzi

To wiadomość, na którą czekało wielu fanów! Eric Clapton, jeden z najsłynniejszych gitarzystów na świecie, ponownie wystąpi w naszym kraju. Artysta ogłosił właśnie, że zagra 12 maja 2027 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Co ciekawe, koncert odbędzie się zaledwie rok po jego wyprzedanym występie w krakowskiej TAURON Arenie w 2026 roku.

Polscy fani mają więc kolejny powód do radości. Szybki powrót gwiazdy to najlepszy dowód na to, jak gorąco został przyjęty podczas ostatniej wizyty. Wszystko wskazuje na to, że bilety na łódzki koncert rozejdą się w błyskawicznym tempie.

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Europejska trasa legendy gitary

Koncert w Polsce będzie częścią większej, europejskiej trasy Erica Claptona. Zanim artysta dotrze do Łodzi, zagra w swojej ojczyźnie. Na mapie jego brytyjskich występów znalazły się Birmingham (17 maja) oraz cztery koncerty w kultowej londyńskiej sali Royal Albert Hall, które odbędą się 20, 21, 23 i 24 maja 2027 roku.

Poza Polską i Wielką Brytanią muzyk odwiedzi również inne europejskie kraje. Potwierdzono już jego koncerty w chorwackim Zagrzebiu, bułgarskiej Sofii oraz w Budapeszcie na Węgrzech.

Nowe wydawnictwa to prawdziwa gratka dla fanów

Ogłoszeniu trasy koncertowej towarzyszą ekscytujące wieści wydawnicze. Już 20 listopada 2026 roku na rynek trafi specjalna edycja albumu The Road to Escondido: Enhanced Edition. Wydawnictwo upamiętnia 20. rocznicę premiery płyty, którą Clapton nagrał wspólnie z cenionym przez siebie muzykiem, J.J. Cale’em.

Nowa, dwupłytowa edycja to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów. Znajdą się na niej trzy nigdy wcześniej niepublikowane utwory z oryginalnych sesji nagraniowych: „Wrong No More”, „I Got To Find My Baby” oraz „Roll On”. Do tego dojdą trzy nagrania koncertowe z występu w San Diego: „Who Am I Telling You?”, „Anyway The Wind Blows” i „Don’t Cry Sister”. Premierze towarzyszy także teledysk do piosenki „Roll On”.

To jednak nie koniec niespodzianek. 4 grudnia 2026 roku ukaże się nowe wydanie albumu Riding With The King, nagranego przez Claptona z legendarnym B.B. Kingiem. Zremasterowana i rozszerzona edycja płyty zostanie wydana z okazji 100. rocznicy urodzin B.B. Kinga. Album trafi do sprzedaży na podwójnym winylu 180 g w wyjątkowym, szaro-cytrynowym marmurkowym kolorze.

Jak zdobyć bilety na koncert Erica Claptona w Łodzi?

Jeśli chodzi o sprzedaż biletów, to harmonogram prezentuje się następująco:

Przedsprzedaż na stronie artysty: środa, 18 listopada od godz. 11:00.

Przedsprzedaż Mastercard Pekao: środa, 18 listopada od godz. 12:00.

Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 19 listopada od godz. 12:00.

Sprzedaż ogólna: piątek, 20 listopada od godz. 12:00 na www.LiveNation.pl

Organizatorem koncertu jest Live Nation Polska.

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