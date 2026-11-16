Gitarzysta Pearl Jam zaprezentował właśnie tytułowy utwór ze swojej rock opery! Premiera albumu coraz bliżej

Mike McCready zaangażował się mocno w projekt Farewell to Seasons, który oficjalnie zapowiedział w marcu 2026 roku. Chodzi o współpracę z wydawnictwem Z2 Comics. Gitarzysta Pearl Jam pracował nad grunge'ową rocką operą na temat historii tego gatunku. Najpierw plan był taki, aby stworzyć spektakl muzyczny. Ostatecznie całość przybrała formę dwuczęściowego wydawnictwa łączącego muzykę z powieścią graficzną.

Grunge’owe kapele wszech czasów / Eska ROCK

"Rozwijana przez ostatnie 20 lat historia McCready’ego oddaje determinację i poczucie wspólnoty, które stworzyły potężny fundament sceny muzycznej Seattle lat 80., zanim jej świat zmienił się na zawsze wraz z eksplozją grunge’u w latach 90. Farewell to Seasons bezkompromisowo ukazuje brutalną cenę, jaką zapłaciło za to wielu artystów i muzyków, oddając autentyczne doświadczenia tamtej przełomowej epoki – zarówno chwałę, jak i złamane serca – oraz stawiając pytanie bez odpowiedzi… czy było warto?" – czytamy w informacji prasowej.

Dodajmy, że komiks ukazał się na początku października, natomiast album z 11 premierowymi kompozycjami ujrzy światło dzienne dokładnie 1 grudnia 2026. Udostępniony właśnie kawałek tytułowy daje przedsmak tego, czego mogą spodziewać się fani. Farewell to Seasons to wyraźny ukłon w stronę twórczości Neila Younga oraz formacji The Who. Do utworu powstał animowany teledysk wyreżyserowany przez Cyrusa Entezama (współpracującego wcześniej m.in. z System of a Down oraz Slipknot). Możecie go zobaczyć poniżej.

Tracklista nadchodzącego albumu prezentuje się natomiast następująco:

Overture Queen of The Seasons Sleeping in the Park Jon Alexander Intro Count the Stars Rock Rules Just like Your Hero’s Farewell to Seasons Shut the Voices Benevolent Tragedy They Say

Numery te napisane i nagrane jako swego rodzaju muzyczny artefakt stworzony przez Davida Williamsa – fikcyjnego głównego bohatera powieści graficznej autorstwa gitarzysty PJ.

Pearl Jam wraca do gry! Basista Jeff Ament przerywa milczenie w sprawie nowej muzyki

Choć rok 2026 był dla Pearl Jam wyjątkowo spokojny, to muzycy nie zwalniają tempa za kulisami. Basista Jeff Ament podzielił się optymistycznymi wieściami dotyczącymi nowego materiału. –Myślę, że wszyscy coś piszą, chociaż nie stworzyliśmy jeszcze zbyt wiele razem. Jednak te kilka rzeczy, które udało nam się zrobić, jest naprawdę dobrych. Ta przerwa i czas spędzony osobno działają potężnie. Siedzisz i myślisz sobie: "O cholera, nie mogę się doczekać! Aż mnie nosi, żeby to zrobić" –powiedział muzyk Pearl Jam w najnowszym wywiadzie dla magazynu Rolling Stone.

Fani, którzy liczyli na rychłą premierę nowych kompozycji od grupy, muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Basista PJ ostudził zapał w tym zakresie i postawił sprawę jasno: –To potrwa co najmniej kilka miesięcy.

Warto też wspomnieć, że grupa wciąż szuka nowego perkusisty. Przypomnijmy, że wieloletni bębniarz zespołu, Matt Cameron, opuścił szeregi grupy w 2025 roku po ponad 25 latach.

Oto ciekawostki o albumie Vitalogy od Pearl Jam: