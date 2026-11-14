Grzegorz Markowski nagrodzony złotym medalem "Gloria Artis"! Dawno niewidziany muzyk i Patrycja Markowska otrzymali państwowe odznaczenia

Patrycja Markowska jest dziś już prawdziwą ikoną polskiej muzyki. Karierę rozpoczęła dokładnie 25 lat temu, wydając w grudniu 2001 roku debiutancki album Będę silna. Od samych początków obecności w polskiej przestrzeni publicznej wokalistka i autorka tekstów mierzyła się z porównaniami do słynnego ojca - Grzegorza Markowskiego, legendarnego, byłego już, frontmana zespołu Perfect.

Przez ponad dwie dekady pracy artystycznej Patrycja Markowska udowadniała, że jej twórczość broni się sama, dzięki czemu dziś cieszy się ona statusem jednej z najbardziej znanych i cenionych polskich wykonawczyń.

Patrycja Markowska: Od 25 lat mówią, że jadę na plecach ojca | Mellina

Jesień tego roku upływa Patrycji Markowskiej w jubileuszowej trasie koncertowej. We wrześniu tego roku na antenie TVP wyemitowany został wyjątkowy koncert artystki, którego zapis ukazał się na płycie CD na początku października. Seria występów, na których wokalistka świętuje 25 lat na scenie, wciąż trwa, a 10 listopada dotarła do słynnego Studia Koncertowego Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To tam właśnie miały miejsce dwa szczególne momenty.

Złoty medal "Gloria Artis" dla Grzegorza Markowskiego

Na miejscu obecny był także oczywiście tata artystki. Nieoczekiwanie koncert córki stał się okazją do wręczenie muzykowi prestiżowego wyróżnienia. Grzegorz Markowski odebrał z rąk Marka Krawczyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, złoty medal "Gloria Artis"! Doszło do tego 11 lat po wyróżnieniu artystę srebrnym medalem.

Grzegorz Markowski nie był jedyną osobą nagrodzoną tego dnia. Po 25 latach na scenie, brązowy medal "Gloria Artis" Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury wręczył również Patrycji Markowskiej. Artystka nie kryła wzruszenia, otrzymując prestiżowe wyróżnienie.

Zobacz zdjęcia z wyjątkowych chwil w karierze Grzegorza i Patrycji Markowskich: