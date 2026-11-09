Sepultura oficjalnie zakończyła karierę. Tak wyglądał ostatni koncert ikon nu metalu

Sepultura to jedna z ikon brzmienia nu metalu. Grupa powstała w Brazylii w 1984 roku z inicjatywy braci: Maxa i Igora Cavalera. Brzmieniowo początkowo osadzeni byli w grove, thrash i death metalu, co słychać na debiutanckiej EP-ce formacji, Bestial Devastation. Grupa zwróciła na siebie uwagę dużej wytwórni już za sprawą swojego drugiego studyjnego krążka, Schizophrenia. Na kolejnych wydawnictwach Sepultura coraz bardziej eksplorowała metal, osadzając się w końcu w świecie nu metalu, najbardziej jaskrawym przykładem czego jest kultowy krążek Roots z 1996 roku.

Bracia Cavalera pożegnali się z założoną przez siebie formacją: Max odszedł trzy dekady temu, a Igor dopiero dziesięć lat później. Sepultura działalności jednak nie zakończyła, a na jej czele stanął gitarzysta Andreas Kisser. Nieoczekiwanie jednak w grudniu 2023 roku zespół ogłosił szczegóły swojej pożegnalnej trasy koncertowej. Ta rozpoczęła się w lutym kolejnego roku, zaledwie kilka dni po tym, gdy z kapeli odszedł perkusista Eloy Casagrande. Trasa doszła jednak do skutku, do tego w kwietniu tego roku ukazała się EP-ka The Cloud of Unknowing z premierowym materiałem.

Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Już od jakiegoś czasu było wiadomo, że ostatni w historii koncert Sepultury odbędzie się 7 listopada w Suhai Music Hall w São Paulo. Od kilku miesięcy także trwały spekulacje, czy topór wojenny pomiędzy braćmi Cavalera i Kisserem da radę zakopać na tyle, aby założyciele pojawili się na pożegnaniu własnej formacji. Pokaz już za nami! Co się na nim działo?

Ostatni koncert Sepultury za nami!

Pożegnanie Sepultury już oficjalnie za nami! Pokaz rozpoczęły występy gościnnych kapel: Metal Allegiance, Sacred Reich i Krisiun. Następnie na scenie pojawiła się główna gwiazda, która zaprezentowała imponujący, liczący aż 32 utwory zestaw, a setlistę zdominowały kawałki z płyt Chaos A.D. oraz Roots. Pojawiło się także kilka niespodzianek, w postaci zagranych pierwszy raz od lat Altered State, We've Lost You, Itsári, Reza oraz Crucificados pelo sistema.

Pomimo nadziei fanów i fanek, na koncercie nie pojawili się Max i Igor Cavalera. W roli gości specjalnych już na występie Sepultury zaprezentowali się m.in. Yohan Kisser, Ethan Kahn i Sean Sterling z Chained Saint ,Allan Wallace z kapeli Eminence, Moyses Kolesne - gitarzysta Krisiun, Amilcar Christofaro z Tortured Squad. Na scenie pojawił się jednak jeden z byłych członków Sepultury. Chodzi o gitarzystę Jairo Guedza, który zagrał na minialbumie Bestial Devastation oraz debiucie Morbid Visions, od premiery którego minęło w tym roku czterdzieści lat.

W tle pożegnalnego koncertu Sepultury warto pamiętać, że Andreas Kisser jeszcze w kwietniu tego roku w jednym z wywiadów podkreślał, że nie wyklucza ewentualnych powrotów formacji na scenę w przyszłości.

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