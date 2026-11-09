„Odrodzenie” w Cage The Elephant. Zespół ogłosił nową płytę i zagra w Polsce

Nowy album Cage The Elephant. "To swego rodzaju odrodzenie"Weterani rockowej sceny z Cage The Elephant wracają z nową energią i zapowiadają płytę, która ma być dla nich symbolicznym nowym otwarciem. Po niemal dwudziestu latach kariery, zdobyciu nagród Grammy i zagraniu na największych festiwalach świata, muzycy poczuli, że potrzebują zmiany. Chcieli odnaleźć w sobie tę samą ekscytację, która pchnęła ich do założenia zespołu. Impuls przyszedł z dość nieoczekiwanej strony. W zeszłym roku Cage The Elephant występowali jako support przed legendarną grupą Oasis podczas jej wielkiego powrotu na scenę w Ameryce Północnej. To doświadczenie przypomniało im o surowej, jednoczącej sile rocka i naładowało ich energią, którą od razu postanowili przenieść do studia. Efektem jest zapowiedziany na 5 lutego 2027 roku album „Dying In Reverse”.
Niespodziewana zapowiedź u Jimmy'ego KimmelaZespół zadbał o to, by ogłoszenie nowego materiału było dla fanów prawdziwą niespodzianką. Emocje zaczęły rosnąć już kilka dni przed oficjalnym komunikatem, gdy grupa wykonała po raz pierwszy singiel „Make It Easy” w popularnym programie „Jimmy Kimmel Live!”. Prowadzący dodatkowo podgrzał atmosferę, pokazując do kamery okładkę albumu, ale nie zdradzając, czym jest tajemnicza grafika. Ten gest wywołał falę spekulacji w internecie, a zespół poszedł za ciosem, grając dzień później kameralny koncert w Los Angeles. Dopiero 5 listopada wszystko stało się jasne – wraz z premierą singla „Make It Easy” ogłoszono szczegóły nowej płyty.
"Pożegnanie z przeszłością i zamknięcie pewnej epoki"Praca nad „Dying In Reverse” przebiegała w zupełnie innej atmosferze niż w przypadku poprzedniej płyty, „Neon Pill”. Wtedy prace nad materiałem rozpoczęły się w burzliwym okresie życia wokalisty Matthew Shultza i trwały, gdy artysta odzyskiwał równowagę. Tym razem zespół mógł skupić się na radości wspólnego tworzenia i eksperymentach. – Ta płyta okazała się dla nas czymś naprawdę wyjątkowym. To bez wątpienia jedno z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń twórczych, jakie dotąd przeżyliśmy jako zespół – przyznaje Matthew Shultz. – Choć przez te wszystkie lata pozostawaliśmy ze sobą bardzo blisko, mam poczucie, że ten album zbliżył nas jeszcze bardziej. W pewnym sensie to pożegnanie z przeszłością i zamknięcie pewnej epoki. To swego rodzaju odrodzenie – dodaje.
Nowi producenci i brzmienie "Dying In Reverse"Aby odświeżyć swoje brzmienie, muzycy zaprosili do współpracy nowych producentów: Justina Raisena i SADPONY’ego (Jeremiaha Raisena), którzy pracowali wcześniej z takimi artystami jak Charli xcx, SZA czy Yeah Yeah Yeahs. W studiu spotkały się więc dwie pary braci – Matthew i Brad Shultzowie oraz Justin i Jeremiah Raisenowie – co zaowocowało nowym podejściem do komponowania. Zespół postawił na spontaniczność i intuicję, rezygnując z wypracowanych przez lata metod. Nowy album czerpie z surowego ducha garage rocka i psychodelicznych inspiracji. Fani mogą spodziewać się chwytliwych melodii, przesterowanych gitar i niespokojnej energii, z której słynie Cage The Elephant. Teksty mają być z kolei próbą odnalezienia się w „rozbitej rzeczywistości” i przyjrzenia się samemu sobie.
Cage The Elephant zagrają w Polsce!
Zapowiedź nowej płyty zbiegła się w czasie z kolejnymi sukcesami grupy. Ich utwór „Beaches In Tennessee” zdobył w tym roku czternaste pierwsze miejsce na liście Billboard Alternative Airplay, a nowy singiel „Dying In Reverse” trafił na ścieżkę dźwiękową gry EA SPORTS FC 27. Już 15 listopada zespół wystąpi w Monachium podczas oficjalnego show w przerwie meczu NFL. Wraz z premierą albumu muzycy ruszą w dużą europejską trasę koncertową. Świetną wiadomością dla polskich fanów jest to, że Cage The Elephant wystąpią 9 lutego 2027 roku w krakowskim Klubie Studio. To będzie wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo materiał z płyty, która dla samego zespołu jest jednym z najważniejszych osiągnięć w karierze.