„Odrodzenie” w Cage The Elephant. Zespół ogłosił nową płytę i zagra w Polsce

Nowy album Cage The Elephant. "To swego rodzaju odrodzenie"

10 nowych artystów, którzy udowadniają, że rock żyje i ma się świetnie

Niespodziewana zapowiedź u Jimmy'ego Kimmela

"Pożegnanie z przeszłością i zamknięcie pewnej epoki"

Nowi producenci i brzmienie "Dying In Reverse"

Cage The Elephant zagrają w Polsce!

Weterani rockowej sceny zwracają z nową energią i zapowiadają płytę, która ma być dla nich symbolicznym nowym otwarciem. Po niemal dwudziestu latach kariery, zdobyciu nagród Grammy i zagraniu na największych festiwalach świata, muzycy poczuli, że potrzebują zmiany. Chcieli odnaleźć w sobie tę samą ekscytację, która pchnęła ich do założenia zespołu. Impuls przyszedł z dość nieoczekiwanej strony. W zeszłym roku Cage The Elephant występowali jako support przed legendarną grupąpodczas jej wielkiego powrotu na scenę w Ameryce Północnej. To doświadczenie przypomniało im o surowej, jednoczącej sile rocka i naładowało ich energią, którą od razu postanowili przenieść do studia. Efektem jest zapowiedziany naalbumZespół zadbał o to, by ogłoszenie nowego materiału było dla fanów prawdziwą niespodzianką. Emocje zaczęły rosnąć już kilka dni przed oficjalnym komunikatem, gdy grupa wykonała po raz pierwszy singielw popularnym programie. Prowadzący dodatkowo podgrzał atmosferę, pokazując do kamery okładkę albumu, ale nie zdradzając, czym jest tajemnicza grafika. Ten gest wywołał falę spekulacji w internecie, a zespół poszedł za ciosem, grając dzień później kameralny koncert w Los Angeles. Dopiero 5 listopada wszystko stało się jasne – wraz z premierą singla „Make It Easy” ogłoszono szczegóły nowej płyty.Praca nad „Dying In Reverse” przebiegała w zupełnie innej atmosferze niż w przypadku poprzedniej płyty, „Neon Pill”. Wtedy prace nad materiałem rozpoczęły się w burzliwym okresie życia wokalisty Matthew Shultza i trwały, gdy artysta odzyskiwał równowagę. Tym razem zespół mógł skupić się na radości wspólnego tworzenia i eksperymentach. – Ta płyta okazała się dla nas czymś naprawdę wyjątkowym. To bez wątpienia jedno z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń twórczych, jakie dotąd przeżyliśmy jako zespół – przyznaje. – Choć przez te wszystkie lata pozostawaliśmy ze sobą bardzo blisko, mam poczucie, że ten album zbliżył nas jeszcze bardziej. W pewnym sensie to pożegnanie z przeszłością i zamknięcie pewnej epoki. To swego rodzaju odrodzenie – dodaje.Aby odświeżyć swoje brzmienie, muzycy zaprosili do współpracy nowych producentów:, którzy pracowali wcześniej z takimi artystami jak Charli xcx, SZA czy Yeah Yeah Yeahs. W studiu spotkały się więc dwie pary braci – Matthew i Brad Shultzowie oraz Justin i Jeremiah Raisenowie – co zaowocowało nowym podejściem do komponowania. Zespół postawił na spontaniczność i intuicję, rezygnując z wypracowanych przez lata metod. Nowy album czerpie z surowego ducha garage rocka i psychodelicznych inspiracji. Fani mogą spodziewać się chwytliwych melodii, przesterowanych gitar i niespokojnej energii, z której słynie Cage The Elephant. Teksty mają być z kolei próbą odnalezienia się w „rozbitej rzeczywistości” i przyjrzenia się samemu sobie.

Zapowiedź nowej płyty zbiegła się w czasie z kolejnymi sukcesami grupy. Ich utwór „Beaches In Tennessee” zdobył w tym roku czternaste pierwsze miejsce na liście Billboard Alternative Airplay, a nowy singiel „Dying In Reverse” trafił na ścieżkę dźwiękową gry EA SPORTS FC 27. Już 15 listopada zespół wystąpi w Monachium podczas oficjalnego show w przerwie meczu NFL. Wraz z premierą albumu muzycy ruszą w dużą europejską trasę koncertową. Świetną wiadomością dla polskich fanów jest to, że Cage The Elephant wystąpią 9 lutego 2027 roku w krakowskim Klubie Studio. To będzie wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo materiał z płyty, która dla samego zespołu jest jednym z najważniejszych osiągnięć w karierze.