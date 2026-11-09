Najpierw ślub - a potem pierwszy koncert pod słynną nazwą! 9 listopada zapisał się w historii Led Zeppelin

Historia zespołu Led Zeppelin rozpoczęła się w 1968 roku. To wtedy doszło do przetasowań w słynnej grupie The Yardbirds, w której gitarzystą był Jimmy Page. Muzyk, chcąc wypełnić zobowiązania koncertowe, zorganizował nowych muzyków, w gronie których znaleźli się Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham i John Paul Jones i jako The New Yardbirds we wrześniu 1968 roku zagrali trasę po Skandynawii.

Seria występów była udana, współpraca układała się dobrze, Panowie poszli więc za ciosem - zaczęli nagrywać materiał na nowy album i bookować daty kolejnych występów. Nieoczekiwanie jednak Jimmy Page dostał pismo od basisty Chrisa Dreja, w którym to domagał się on, aby gitarzysta zaprzestał z korzystania z nazwy 'The New Yardbirds'.

Jednak jeszcze pod takim szyldem w październiku formacja rozpoczęła swoją pierwszą trasę po rodzimej Wielkiej Brytanii. Grała jako The New Yardbirds przez cały miesiąc - ale przyszedł czas na zmiany.

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Nowy początek - i to w kilku wymiarach!

To drugi londyński koncert na trasie został podpisany nie jako mający zostać zagrany przez The New Yardbirds, a właśnie Led Zeppelin.

Mowa o pokazie, który miał miejsce 9 listopada w Roundhouse, na plakacie którego formacja została zapowiedziana jako "The Yardbirds, obecnie znani jako Led Zeppelin". Pokaz był szczególny - otwierający nowy rozdział w historii zespołu - ale także zupełnie nowy etap w życiu jednego z jego muzyków.

Dokładnie tego samego dnia, jednak kilka godzin wcześniej oczywiście, wokalista zespołu Robert Plant wziął ślub! Muzyk ożenił się z Maureen Wilson, z którą doczekał się trójki dzieci i z którą był w związku do 1983, kiedy to zdecydowali się na rozwód.

Koncert Led Zeppelin w Roundhouse posłużył więc de facto za wesele młodej pary! Niestety, pieniądze, jakie grupa za niego zarobiła z pewnością nie wystarczyłyby na organizację takiej uroczystości. Jak wynika z oficjalnej strony formacji, ta otrzymała za niego zaledwie 150 funtów... W trakcie pokazu wybrzmiała następująca setlista:

Train Kept a Rollin' I Can't Quit You Baby You Shook Me Dazed & Confused White Summer / Black Mountain Side Babe I'm Gonna Leave You How Many More Times Communication Breakdown

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