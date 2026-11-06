Kogo uhonoruje Songwriters Hall of Fame? Jack White, Blondie i ZZ Top wśród nominowanych!

Songwriters Hall of Fame to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji w przemyśle muzycznym. Honoruje ona osoby, które stoją za stworzeniem wielkich hitów. Zarówno kompozytorów, jak i tekściarzy. – Przemysł muzyczny opiera się na niesamowitym talencie autorów, którzy tworzą niezapomniane utwory. Bez ich kunsztu nie byłoby nagrań, koncertów ani oddanych fanów. Wszystko zaczyna się od piosenki – powiedział Nile Rodgers, przewodniczący SHoF.

Właśnie poznaliśmy pełną listę artystów, którzy mają szansę na dołączenie do Songwriters Hall of Fame w 2027.

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Kandydaci zostali podzieleni na dwie główne kategorie: wykonawców-kompozytorów oraz twórców piszących dla innych artystów. Z każdej z tych grup do Galerii Sław trafi po trzech laureatów. W głosowaniu biorą udział członkowie organizacji, a oficjalny werdykt poznamy na początku przyszłego roku.

W pierwszej z wymienionych kategorii nie brakuje artystów związanych ze sceną rockową. Nominacje bowiem otrzymali:

Jack White – odpowiedzialny za kultowe hymny takie jak Seven Nation Army czy Fell in Love with a Girl ;

– odpowiedzialny za kultowe hymny takie jak czy ; Frank Beard, Billy Gibbons i Dusty Hill (ZZ Top) – autorzy klasycznych utworów jak La Grange , Sharp Dressed Man i Legs ;

– autorzy klasycznych utworów jak , i ; Debbie Harry i Chris Stein (Blondie) – twórcy nowofalowych i punkowych hitów np. Heart of Glass, Call Me czy One Way or Another.

Oprócz nich, szansę na to prestiżowe wyróżnienie mają m.in. Lady Gaga, Pink, Shakira czy Boy George.

Jeśli chodzi o kompozytorów niewystępujących na scenie, to nominowano m.in. Pete'a Bellotte'a (twórca ikonicznych hitów Donny Summer, Hot Stuff i I Feel Love), Dana Wilsona (i współtwórca wielkiego przeboju Adele Someone Like You) czy słynne trio produkcyjne Stock Aitken Waterman (współpraca z Rickiem Astleyem przy legendarnym Never Gonna Give You Up).

Na sam koniec przypomnijmy, że w 2026 do tej Galerii Sław trafili m.in. Gene Simmons i Paul Stanley z amerykańskiej formacji Kiss, Taylor Swift, Kenny Loggins oraz Alanis Morissette.

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