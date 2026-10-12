Muzycy The Raconteurs znowu razem na scenie po prawie siedmiu latach przerwy. Fani byli zaskoczeni

W 2005 roku narodziła się formacja The Raconteurs, w której siły połączyli: Jack White (wokal, gitara), Brendan Benson (wokal, gitara), Jack Lawrence (gitara basowa) i Patrick Keeler (perkusja). Zespół, do tej pory, wydał trzy dobrze przyjęte przez krytyków i fanów albumy studyjne: Broken Boy Soldiers (2006), Consolers of the Lonely (2008) oraz Help Us Stranger (2019). W ostatnich jednak latach o grupie było ciszej. Wystarczy wspomnieć, że White i spółka zakończyli trasę promującą ostatnie wydawnictwo w grudniu 2019. Od tamtej pory w obozie The Raconteurs nic się nie działo. Aż do teraz.

10 października 2026, w Nashville, muzycy ponownie zagrali ze sobą na jednej scenie. Zanim do tego doszło, White, na swoim profilu na Instagramie, udostępnił tajemniczy wpis, który błyskawicznie podgrzał atmosferę. – Informacja z pierwszej ręki dla wszystkich fanów The Raconteurs w okolicach Nashville. Warto kupić bilet na dzisiejszy koncert Jacka White’a w The Truth. Może pojawić się mała niespodzianka – napisał.

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Obietnica została dotrzymana z nawiązką. Podczas bisu do Jacka White’a na scenie dołączyli pozostali członkowie zespołu. Formacja zagrała razem krótki, ale niezwykle dynamiczny set. Znalazły się w nim następujące utwory: Steady, as She Goes, Hands, Level, Broken Boy Soldier oraz Carolina Drama. Czy to zapowiedź wielkiego powrotu The Raconteurs? Przekonamy się o tym niebawem.

The Raconteurs świętują 20-lecie debiutu! Niezwykłe archiwalne wydanie Broken Boy Soldiers XX trafi do fanów

Pewne jest natomiast to, że grupa, z okazji 20-lecia wydania debiutanckiego albumu, zapowiedziała unikalne archiwum nagrań – Broken Boy Soldiers XX. Box-set ukaże się jako 70. odsłona słynnej serii subskrypcyjnej Vault nakładem wytwórni Third Man Records, która należy do White'a.

Wydawnictwo obejmie trzy 180-gramowe, kolorowe winyle. Będą one zawierać łącznie 23 utwory, w tym aż 22 nigdy wcześniej niewydane nagrania z samych początków działalności The Raconteurs. Zapisy na pakiet Vault #70 trwają tylko do 31 października.

Przypomnijmy, że wydany w 2006 album Broken Boy Soldiers przyniósł formacji dwie nominacje do nagród Grammy i na zawsze wpisał się do kanonu współczesnego rocka.

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