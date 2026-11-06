Muniek Staszczyk i Macio Maślikowski w hołdzie Januszowi Grudzińskiemu! Posłuchaj "Spaceru po Warszawie"

Muniek Staszczyk i Macio z wyjątkowym hołdem dla Janka Grudzińskiego! Teledysk już w sieci

Muniek Staszczyk od ponad czterech dekad jest jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny rockowej. Obok pracy z T.Love regularnie angażuje się w projekty solowe i wycieczki muzyczne z przyjaciółmi. Szczególne miejsce w jego sercu zajmuje Macio Maślikowski – częstochowski artysta i lider punkowej grupy Shamboo, z którym Muniek dorastał na jednym podwórku na częstochowskim Rakowie. Teraz artyści wracają jako duet Muniek + Macio i wspólnie ze Sławkiem Pietrzakiem prezentują nowe muzyczne smaczki.

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W sieci jest już dostępny teledysk do utworu Spacer po Warszawie. Jest to wyjątkowy, muzyczny hołd oddany pamięci Janusza Grudzińskiego – zmarłego w 2023 roku, wieloletniego muzyka zespołu Kult. Kompozycja jest coverem utworu autorstwa samego Grudzińskiego i stanowi piękny ukłon nie tylko w stronę artysty, ale także samej Warszawy. Teledysk uroczo łączy ujęcia występujących muzyków z malowniczymi obrazami stolicy.

Równolegle z promocją wydanego niedawno albumu Mama, artyści wypuszczają na rynek wyjątkowy winylowy singiel Kochanie, czas się podnieść. Wydawnictwo ukaże się w ręcznie numerowanej, ściśle limitowanej edycji od SP Records. Wytłoczonych zostanie dokładnie tyle egzemplarzy, ile zostanie zamówionych do 18 listopada – co czyni ten winyl prawdziwą gratką dla kolekcjonerów.

Muniek Staszczyk kiedyś i dziś. Tak przez lata zmieniał się legendarny lider T.Love: