Rage Against the Machine - co skrywa przełomowy debiut zespołu? Oto 5 ciekawostek | Jak dziś rockuje?

Zespół Rage Against the Machine powstał w 1991 roku, po rozpadzie kapeli Lock Up, którego członkiem był gitarzysta Tom Morello. Były perkusista tej formacji zapoznał Toma z Timem Commerfordem i Zackiem de la Rocha - Panowie trochę razem jammowali, pojawił się pomysł, by połączyć siły i założyć wspólny zespół, a czasem dołączył do nich Brad Wilk. Skład dość szybko przybrał nazwę Rage Against the Machine, po piosence, którą wokalista napisał dla swojej poprzedniej grupy. W grudniu 1991 roku ukazało się pierwsze demo nowej formacji, które przyciągnęło uwagę wytwórni, ostatecznie zespół podpisał kontrakt z Epic Records.

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Walczyć ze światem

Skąd taki wybór? Jak twierdził później Tom Morello, to właśnie Epic dało im pełną swobodę twórczą, a jej przedstawiciele przystali na wszystkie warunku zespołu, a ten szczególnie cenił sobie możliwość twórczej wolności. Nagrania trwały raptem dwa miesiące, od kwietnia do maja 1992 roku, a już w listopadzie krążek ujrzał światło dzienne. Rage Against the Machine osiągnął bardzo duży sukces komercyjny od razu po premierze, a duże znaczenie miał tu numer Killing in the Name, wydany jako pierwszy singiel z płyty, który był bardzo chętnie grany przez stacje radiowe. W ramach promocji krążka zespół wyruszył w trasę koncertową, która przyniosła mu sporą popularność, robiąc świetny grunt pod kolejną płytę.

Ciekawostki o krążku "Rage Against The Machine"

Uznanie dla albumu nie maleje z biegiem lat - krążek znalazł się na wysokim, 24. miejscu listy 100 najlepszych metalowych albumów wszech czasów magazynu "Rolling Stone". W 2003 roku magazyn ten umieścił debiutancki krążek kapeli na 368. miejscu zestawienia 500 najlepszych albumów wszech czasów. Na zaktualizowanej liście z 2020 roku, płyta znalazła się na 221. pozycji. Jakie jeszcze ciekawostki kryją się za debiutem Rage Against the Machine? Sprawdź galerię: