Ozzfest 2027 - poznaliśmy pierwsze szczegóły! Legendarne wydarzenie oficjalnie wraca

Historia Ozzfestu rozpoczęła się w 1996 roku. To wtedy Sharon Osbourne próbowała "wcisnąć" Ozzy'ego Osbourne'a do line-upu festiwalu Lollapalooza. Gdy spotkała się z odmową, uznała, że czas stworzyć własny festiwal, na którym "Książę Ciemności" będzie główną gwiazdą, ale który da także szansę początkującym, mniejszym formacjom, reprezentującym świat ciężkich brzmień.

Ozzfest był organizowany w różnych miejscach na świecie - w tym w Polsce - do 2018 roku. Sharon nie ukrywała, że powodem rezygnacji z Ozzfestu były koszty jego organizacji. Nieoczekiwanie na początku tego roku wdowa po Ozzym dała do zrozumienia, że wydarzenie powróci w 2027 roku, a ona już prowadzi intensywne rozmowy z Live Nation.

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Na przestrzeni miesięcy dowiedzieliśmy się stosunkowo niewiele. Początkowo zapowiedziano, że Ozzfest 2027 odbędzie się tylko w Wielkiej Brytanii, dokładniej w Birmingham na terenie stadionu Villa Park - na którym Ozzy zagrał swój ostatni w życiu koncert. We wrześniu potwierdzono jednak, że impreza odbędzie się także w Stanach Zjednoczonych.

Na szczegóły przyszło nam poczekać do 5 listopada. Już dwa dni wcześniej na oficjalnej stronie Ozzfestu uruchomiony został zegar, który odliczał czas właśnie do czwartku i zatrzymał się punktualnie o godzinie 16:00 czasu polskiego. Czego się dowiedzieliśmy?

Ozzfest 2027 z pierwszymi dużymi szczegółami!

Okazuje się, że impreza dotrze za rok nie tylko do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, ale też do Meksyku!

Co ciekawe, Ozzfest na Wyspach będzie miał miejsce 10 lipca 2027 roku, ale nie na Villa Park w Birmingham, a na stadionie The National Bowl w Milton Keynes. Miesiąc później, 11 września, impreza dotrze do USA, a dokładniej do Glen Helen Amphitheater w San Bernardino w Kalifornii, gdzie miała miejsce inauguracyjna edycja wydarzenia. Tydzień później, 18 września, całość zawita do Meksyku na Estadio GNP Seguros.

Na ten moment nie wiadomo, kto zagra na Ozzfest 2027 w poszczególnych miastach. Składy mają być ujawniane w najbliższych miesiącach. Bilety trafią do sprzedaży jutro (piątek 6 listopada) od godziny 11:00 czasu polskiego.