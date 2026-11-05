Open'er Festival 2027 nie zwalnia tempa! Kolejne ogłoszenia [DATA, MIEJSCE, LINE-UP]

Tegoroczna edycja Open'er Festival przeszła do historii. Przez pierwsze cztery dni lipca Gdynia była polską stolicą muzyki, goszcząc takie gwiazdy jak Zara Larsson, Florence + The Machine, The Cure, Nick Cave, Teddy Swims czy Calvin Harris. Na festiwalowych scenach pojawili się również m.in. Martin Garix, The xx, Halsey, Clipse, Kneecap oraz polscy artyści: Sobel, Kasia Lins czy Oki. Jak podaje Radio Eska, w Gdyni wystąpiła też Jennie oraz gwiazda TikToka, Addison Rae. Wydarzenie przyciągnęło nie tylko tysiące fanów, ale i plejadę polskich celebrytów. W tłumie bawili się Robert i Anna Lewandowscy, Wojciech i Marina Szczęśni, Julia Wieniawa, a także, według ustaleń Eski, Bagi i Magdalena Tarnowska oraz Maciej Musiał. Nie zabrakło też popularnych influencerek, takich jak Maffashion czy Jessica Mercedes. Patrząc na sukces minionej imprezy, kolejna odsłona festiwalu zapowiada się równie obiecująco. Czego spodziewać się po Open'er Festival 2027?

PROKOPOWICZ - The Cure

Kiedy i gdzie zaplanowano Open'er Festival 2027?

Fani mogą już zaznaczać w kalendarzach termin przyszłorocznej zabawy. Organizatorzy ogłosili, że Open'er Festival 2027 wystartuje 30 czerwca i potrwa do 3 lipca. To istotna zmiana, ponieważ po czteroletniej przerwie festiwal ponownie odbędzie się na przełomie czerwca i lipca. Niezmienna pozostaje za to lokalizacja – koncerty znowu wybrzmią na terenie Lotniska Gdynia-Kossakowo. Ci, którzy planują wyjazd, powinni już teraz pomyśleć o noclegach, gdyż najlepsze miejsca znikają w błyskawicznym tempie.

Artyści na Open'er Festival 2027 – kto zagra?

Pytanie o to, kto wystąpi na Open'er Festival 2027, już teraz elektryzuje publiczność. Co ciekawe, pierwszego headlinera poznaliśmy dość szybko, gdyż w poniedziałek 24 sierpnia! Okazuje się, że na festiwalu w przyszłym roku zagra Tame Impala!

Nowe wydawnictwa płytowe oraz gwałtowny wzrost popularności poszczególnych artystów mogą stanowić istotną wskazówkę co do tego, kto jeszcze może się pojawić w line-upie. Ponadto, cenną podpowiedzią będą listy wykonawców na innych dużych festiwalach, takich jak Coachella, Glastonbury czy Primavera Sound.

Miesiąc później poznaliśmy główną gwiazdę czwartku! Wiadomo już oficjalnie, że na Open'er Festival 2027 wystąpi sombr - niespełna 21-letni amerykański wokalista i autor tekstów. To on stoi za przebojami Back to Friends i Undressed. Muzyk wystąpi w czwartek 1 lipca. Wiadomo już także, że w Gdyni pojawi się autorka słynnego Where Is My Husband! - Raye! Headlinerem piątku zaś została formacja ikoniczna dla indie rocka - The Neighbourhood! Na festiwalu wystąpi także sama Patti Smith ze swoim kwartetem! W październiku skład uzupełnili także The Chemical Brothers.

Ogłoszony na ten moment line-up Open'er Festival 2027 przedstawia się następująco:

5 Seconds of Summer - czwartek, 1 lipca (Orange Main Stage)

ADÉLA - piątek, 2 lipca (Orange Main Stage)

Dinosaur Jr. - środa, 30 czerwca

Ellie Goulding - sobota, 3 lipca (Orange Main Stage)

Foals - środa, 30 czerwca (Tent Stage)

Patti Smith - czwartek, 1 lipca (Tent Stage)

POND - środa, 30 czerwca

Raye - sobota, 3 lipca (Orange Main Stage)

Robyn - czwartek, 1 lipca (Tent Stage)

Suki Waterhouse - środa, 30 czerwca (Tent Stage)

sombr - czwartek, 1 lipca (Orange Main Stage)

Tame Impala - środa, 30 czerwca (Orange Main Stage)

The Chemical Brothers - czwartek, 1 lipca (Orange Main Stage)

The Neighbourhood - piątek, 2 lipca (Orange Main Stage)

Twisted Teens - czwartek, 1 lipca

Underscores - sobota, 3 lipca (Alter Stage)

BILETY na Open'er Festival 2027

Kolejna tura, pod nazwą 'Regular', ruszyła 23 września. Potrwa ona do 9 czerwca przyszłego roku - lub do wyczerpania puli. Co ważne, organizatorzy wprowadzili w tym roku nowość w postaci karnetów dwudniowych na dowolne połączone dni, a nie tylko na weekend. Poniżej zestawienie cen wejściówek z różnych etapów.

Ceny wejściówek w fazie Regular (od 23 września 2026 do 9 czerwca 2027)

Karnet na 4 dni – 1185 zł

Karnet na 2 dni – 855 zł

Wejściówka jednodniowa – 565 zł

Karnet 4-dniowy z opcją pola namiotowego – 1455 zł

Karnet 2-dniowy z opcją pola namiotowego – 1035 zł

Należy doliczyć 5% opłaty serwisowej.

Ceny biletów w fazie Final Call (od 9 czerwca 2027)

Karnet na 4 dni – 1235 zł

Karnet na 2 dni – 905 zł

Wejściówka jednodniowa – 595 zł

Należy doliczyć 5% opłaty serwisowej.