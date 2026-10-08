Kolejna gwiazda na Open'er 2027 ogłoszona. Powracają 25 lat po występie na pierwszej edycji!

Tegoroczne zapowiedzi Open'er Festivalu 2027 nabrały wyjątkowego tempa. Pierwszą gwiazdę poznaliśmy już w sierpniu – na scenie pojawi się Tame Impala, twórca hitu „Dracula”.

We wrześniu organizatorzy zrobili kolejną niespodziankę, podając od razu trzy nazwiska. Headlinerami zostali sombr, Raye oraz formacja The Neighbourhood. Oprócz tego zaprezentowano artystę w ramach nowej kategorii 'Pure Legend' – festiwalową publiczność zaszczyci swoją obecnością Patti Smith ze swoim kwartetem, często określana mianem "matki chrzestnej punk rocka".

Już wtedy poinformowano o szykowanych na kolejną edycję zmianach. Zgodnie z deklaracjami, na Main Stage każdego dnia koncerty będzie kończyć aż do trzech headlinerów (zamiast dotychczasowych jednego lub dwóch). Mikołaj Ziółkowski z Alter Artu początkowo mówił, że więcej informacji poznamy za trzy tygodnie, jednak ostatecznie za pośrednictwem mediów społecznościowych przyspieszono to wydarzenie na czwartek 8 października. Kto zatem zasilił skład na 2027 rok?

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Nowy headliner: The Chemical Brothers na Open'er Festival 2027!

Zgodnie z obietnicą, na gdyńskiej scenie zaprezentują się kolejni wielcy artyści. Tym razem mowa o legendarnym zespole The Chemical Brothers! Tom Rowlands i Ed Simons powrócą na festiwal dokładnie 25 lat po swoim historycznym występie podczas jego premierowej odsłony. Koncert odbędzie się na Orange Main Stage w czwartek 1 lipca.

Ile kosztują BILETY na Open'er Festival 2027?

Poniżej przedstawiamy szczegółowe ceny wejściówek w poszczególnych fazach:

Bilety w fazie Regular (od 23 września 2026 do 9 czerwca 2027):

Czterodniowy karnet kosztuje 1185 zł.

Karnet dwudniowy to wydatek rzędu 855 zł.

Bilet na jeden dzień kosztuje 565 zł.

Karnet na cztery dni wraz z polem namiotowym to koszt 1455 zł.

Opcja dwudniowa z kempingiem wynosi 1035 zł.

Należy pamiętać o doliczanej opłacie serwisowej w wysokości 5%.

Bilety w fazie Final Call (od 9 czerwca 2027):

Karnet 4-dniowy kosztuje 1235 zł.

Za bilet na dwa dni zapłacimy 905 zł.

Jednodniowa wejściówka to koszt 595 zł.

Podobnie jak wcześniej, do ceny należy doliczyć 5% opłaty serwisowej.

Sprawdź w galerii, kogo na ten moment ogłoszono na Open'er Festival 2027: