Depeche Mode szykuje gratkę dla fanów

Oto najlepsze albumy Depeche Mode. 5 płyt zespołu, które musisz znać

Co znajdzie się w kolekcjonerskim zestawie?

Nigdy wcześniej niepublikowane nagrania

Album nagrany w cieniu pandemii i straty

Fanimają powody do radości! Zespół ogłosił premierę wyjątkowego wydawnictwa kolekcjonerskiego, które z pewnością stanie się obiektem pożądania miłośników ich twórczości. Jużna rynek trafi ekskluzywny box, kontynuujący imponującą serię poświęconą 12-calowym singlom grupy. Nowa kolekcja to prawdziwa gratka, zwłaszcza że zawierać będzie dodatkową płytę winylową z nagraniami, które nigdy wcześniej nie ukazały się w fizycznym formacie. To nie lada niespodzianka dla wszystkich, którzy śledzą każdy krok legendarnej formacji.Sercem wydawnictwa jest siedem 12-calowych płyt winylowych. Zestaw obejmuje utwory z singli promujących piętnasty studyjny album zespołu,. W boxie znajdą się single:(na dwóch płytach),oraz. Wszystkie nagrania, które pierwotnie wydano na płytach typu white label, po raz pierwszy otrzymają oprawę graficzną nawiązującą do oryginalnych okładek. Całość uzupełnią wybrane remiksy, co jest zgodne z wieloletnią tradycją zespołu, który od lat wykorzystuje format 12-calowych singli do prezentowania nieoczywistych wersji swoich hitów i muzycznych eksperymentów.Największą gratką dla kolekcjonerów będzie siódma, dodatkowa płyta. Na jej stronie A znajdą się cztery utwory z sesji nagraniowych do albumu „Memento Mori”: „Survive”, „Life 2.0”, „Give Yourself To Me” i „In The End”. Prawdziwy unikat kryje się jednak po drugiej stronie. Stronę B wypełnią nagrania z, które po raz pierwszy w historii ukażą się na nośniku fizycznym. To surowe i kameralne wykonania na żywo utworów, które zarejestrowano w 2022 roku w nowojorskim studiu Vinegar Hill Sound.

Album „Memento Mori”, który miał premierę 24 marca 2023 roku, był wyjątkowym momentem w historii Depeche Mode. Była to pierwsza płyta studyjna nagrana przez Dave'a Gahana i Martina Gore'a jako duet, po śmierci współzałożyciela zespołu, Andy'ego Fletchera. Krążek powstawał w początkowym okresie pandemii COVID-19, a doświadczenia z tamtego czasu znalazły odbicie w jego tematyce. Dwanaście utworów, wyprodukowanych przez Jamesa Forda przy dodatkowym udziale Marty Salogni, tworzy opowieść pełną różnorodnych nastrojów – od niepokoju, przez paranoję i obsesję, aż po oczyszczenie i radość. Po premierze płyty zespół wyruszył w światową trasę koncertową, podczas której zagrał 112 koncertów dla ponad trzech milionów fanów. Magazyn „Rolling Stone” określił te występy mianem „oszałamiającego święta życia i muzyki”.

Oto najlepsze utwory Depeche Mode według użytkowników portalu "Rate Your Music"":