Depeche Mode szykuje gratkę dla fanówFani Depeche Mode mają powody do radości! Zespół ogłosił premierę wyjątkowego wydawnictwa kolekcjonerskiego, które z pewnością stanie się obiektem pożądania miłośników ich twórczości. Już 29 stycznia 2027 roku na rynek trafi ekskluzywny box „Memento Mori | The 12" Singles”, kontynuujący imponującą serię poświęconą 12-calowym singlom grupy. Nowa kolekcja to prawdziwa gratka, zwłaszcza że zawierać będzie dodatkową płytę winylową z nagraniami, które nigdy wcześniej nie ukazały się w fizycznym formacie. To nie lada niespodzianka dla wszystkich, którzy śledzą każdy krok legendarnej formacji.
Co znajdzie się w kolekcjonerskim zestawie?Sercem wydawnictwa jest siedem 12-calowych płyt winylowych. Zestaw obejmuje utwory z singli promujących piętnasty studyjny album zespołu, „Memento Mori”. W boxie znajdą się single: „Ghosts Again”, „Wagging Tongue” (na dwóch płytach), „My Favourite Stranger”, „Before We Drown” oraz „People Are Good”. Wszystkie nagrania, które pierwotnie wydano na płytach typu white label, po raz pierwszy otrzymają oprawę graficzną nawiązującą do oryginalnych okładek. Całość uzupełnią wybrane remiksy, co jest zgodne z wieloletnią tradycją zespołu, który od lat wykorzystuje format 12-calowych singli do prezentowania nieoczywistych wersji swoich hitów i muzycznych eksperymentów.
Nigdy wcześniej niepublikowane nagraniaNajwiększą gratką dla kolekcjonerów będzie siódma, dodatkowa płyta. Na jej stronie A znajdą się cztery utwory z sesji nagraniowych do albumu „Memento Mori”: „Survive”, „Life 2.0”, „Give Yourself To Me” i „In The End”. Prawdziwy unikat kryje się jednak po drugiej stronie. Stronę B wypełnią nagrania z „The Vinegar Hill Sessions”, które po raz pierwszy w historii ukażą się na nośniku fizycznym. To surowe i kameralne wykonania na żywo utworów „Ghosts Again”, „Wagging Tongue” i „My Favourite Stranger”, które zarejestrowano w 2022 roku w nowojorskim studiu Vinegar Hill Sound.
Album nagrany w cieniu pandemii i straty
Album „Memento Mori”, który miał premierę 24 marca 2023 roku, był wyjątkowym momentem w historii Depeche Mode. Była to pierwsza płyta studyjna nagrana przez Dave'a Gahana i Martina Gore'a jako duet, po śmierci współzałożyciela zespołu, Andy'ego Fletchera. Krążek powstawał w początkowym okresie pandemii COVID-19, a doświadczenia z tamtego czasu znalazły odbicie w jego tematyce. Dwanaście utworów, wyprodukowanych przez Jamesa Forda przy dodatkowym udziale Marty Salogni, tworzy opowieść pełną różnorodnych nastrojów – od niepokoju, przez paranoję i obsesję, aż po oczyszczenie i radość. Po premierze płyty zespół wyruszył w światową trasę koncertową, podczas której zagrał 112 koncertów dla ponad trzech milionów fanów. Magazyn „Rolling Stone” określił te występy mianem „oszałamiającego święta życia i muzyki”.