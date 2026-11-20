Perkusista Korn zagrał słynny utwór Arctic Monkeys bez jego znajomości. Matt Helders: "To lepsza wersja tego, co sam nagrałem"

Kanał Drumeo, który jest skierowany przede wszystkim do osób, które chciałyby grać na perkusji lub są w trakcie nauki, cieszy się sporą popularnością. Wystarczy wspomnieć, że ma on ponad 5,5 milionów subskrybentów w serwisie YouTube.

Widzowie bardzo chętnie oglądają cykl First Time. Zasady są proste: znani bębniarze słuchają utworu, którego nigdy wcześniej nie mieli okazji poznać, a następnie niemal z marszu muszą nagrać do niego własną partię. W jednym z ostatnich odcinków przed takim wyzwaniem stanął Ray Luzier z zespołu Korn. Na warsztat wziął R U Mine?, wielki przebój z dorobku Arctic Monkeys.

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Luzier podszedł do tematu po swojemu. Nadał całości wyraźnie metalowego sznytu. Ten odcinek odtworzono już ponad 2 miliony razy i licznik cały czas rośnie. Wideo miał okazję zobaczyć m.in. Matt Helders, perkusista Arctic Monkeys. Drumeo opublikowało nagranie z reakcją muzyka na grę Luziera.

Już na samym początku wideo Helders zwrócił uwagę na imponujący zestaw swojego kolegi po fachu. –Ma znacznie więcej bębnów i talerzy ode mnie –powiedział członek AM.

W miarę trwania nagrania Matt Helders nie krył uznania dla Raya Luziera. Pochwalił go za to, jak naturalnie wyczuł strukturę tej kompozycji.

Nie potrafię zagrać tego wszystkiego! Może pewnego dnia… Muszę sobie sprawić więcej tomów. I więcej talerzy. I jeszcze trochę tych… jakkolwiek to się nazywa. To jest świetne. Brzmi jak lepsza wersja tego, co sam zrobiłem. Zdecydowanie nie umiem tak zagrać. Uwielbiam to. Ta końcówka była szalona. Podoba mi się to granie w połowie tempa… a finał naprawdę mnie rozłożył! Naprawdę mocno to "ukornił". Niesamowite –podsumował.

Za nami kolejny koncert formacji Korn w Polsce

17 listopada 2026 roku amerykańska grupa po raz kolejny zawitała do naszego kraju. Muzycy zagrali w krakowskiej Tauron Arenie w ramach Euro Tour 2026.

Zespół zaprezentował łącznie 16 utworów, w tym takie klasyki, jak m.in. Freak on a Leash, Got the Life czy Blind. Na tym koncercie byliśmy, więc w tym momencie odsyłamy do relacji, którą znajdziecie na naszej stronie internetowej.

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