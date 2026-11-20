„Ten album jest dla nas jak feniks powstający z popiołów”

Zespół Palaye Royale powraca z nową muzyką, ale za premierą ich szóstego albumu kryje się niezwykle osobista i trudna historia. Bracia Remington Leith, Sebastian Danzig i Emerson Barrett w 2024 roku przeżyli rodzinną tragedię. Po walce z rakiem zmarła ich matka, Stephanie Rachel.

Jak przyznaje Emerson, praca nad nowym materiałem była dla nich jedynym ratunkiem. To właśnie muzyka pozwoliła im przetrwać najtrudniejsze chwile i utrzymać braterską więź. „Myślę, że gdyby nie ten album, każdy z nas poszedłby w swoją stronę. Po stracie matki ten album jest dla nas jak feniks powstający z popiołów” – wyznaje. „Każdy z nas na swój sposób radził sobie ze śmiercią. Z czasem znów odnaleźliśmy się jako jednostki, jako partnerzy, ale przede wszystkim jako bracia. To właśnie więź, którą tworzymy dzięki wspólnej pracy twórczej, pozwoliła nam pozostać razem” – dodaje muzyk.

Szybkie strzały z Palaye Royale | Wywiady ESKA ROCK

Nowy album „Amsterdamage” i singiel w 10 minut

Efektem tych doświadczeń jest płyta „Amsterdamage”, która ukaże się 22 stycznia 2027. Krążek powstawał przez cały 2025 rok pomiędzy intensywnymi trasami koncertowymi. Utwory nabierały kształtu w różnych zakątkach świata, od wybrzeża San Diego po Holandię, a całość została sfinalizowana w studiu w Los Angeles. Nowy etap w karierze zespołu otworzyło także podpisanie kontraktu z brytyjską firmą menedżerską.

Album zapowiada energetyczny singiel „Confidant”, opowiadający o miłości i lojalności w stylu Bonnie i Clyde’a. Jak zdradził wokalista Remington Leith, inspiracją dla piosenki był David Bowie, a sam utwór powstał błyskawicznie – w zaledwie 10 minut. Zespół nie narzucał sobie przy tym żadnych muzycznych ograniczeń.

Palaye Royale zagrają w Polsce. Rusza światowa trasa

Premierze płyty towarzyszyć będzie ogromna międzynarodowa trasa koncertowa. Bracia zagrają w największych miastach Europy, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Fani w Polsce również będą mieli okazję zobaczyć ich na żywo – Palaye Royale wystąpią 9 marca 2027 w warszawskiej hali COS Torwar.

W ramach Amsterdamage Tour zespół odwiedzi także m.in. Manchester, Glasgow, Dublin, a 3 kwietnia 2027 zagra w legendarnej londyńskiej OVO Arena Wembley. Amerykańska część trasy rozpocznie się 18 kwietnia 2027 koncertem w Dallas.

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