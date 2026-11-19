Palaye Royale spotkają się z fanami w Warszawie!

To nie lada gratka dla wszystkich fanów zespołu Palaye Royale! Zanim amerykańscy bracia powrócą do Polski z nową płytą i wielkim koncertem, dadzą swoim sympatykom niepowtarzalną okazję do spotkania w znacznie bardziej kameralnej atmosferze. Grupa zapowiedziała wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się już 1 grudnia 2026 roku w warszawskim Beer & Bones.

To jedyna taka szansa, by zobaczyć muzyków z bliska, z dala od świateł wielkiej sceny. Spotkanie ma być okazją do spędzenia z nimi czasu i poznania ich w mniej formalnych okolicznościach, na chwilę przed premierą ich nowego materiału.

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Akustyczny set, pytania i wspólne zdjęcia

Organizatorzy przygotowali program pełen atrakcji, który z pewnością ucieszy każdego fana. Najważniejszym punktem będzie specjalna sesja unplugged, podczas której Palaye Royale zaprezentują trzy utwory w akustycznych aranżacjach. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć ich muzykę w zupełnie nowej odsłonie.

Na tym jednak nie koniec. Fani będą mogli stanąć z zespołem niemal twarzą w twarz podczas sesji Q&A i zadać muzykom nurtujące ich pytania. Po rozmowie przyjdzie czas na meet & greet, w trakcie którego każdy uczestnik będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze swoimi idolami.

Impreza z nagrodami po oficjalnym spotkaniu

Oficjalna część wydarzenia zakończy się o godzinie 19:00, ale organizatorzy zapraszają do dalszej zabawy. Po spotkaniu z zespołem na uczestników czekać będą dodatkowe atrakcje w postaci konkursów, pub quizu oraz karaoke.

Podczas imprezy będzie można również wygrać cenne nagrody. Do zdobycia będą bilety na koncerty Palaye Royale oraz oficjalny merch zespołu. To świetna okazja, by zaopatrzyć się w gadżety i wejściówki na przyszłoroczny występ.

Rozgrzewka przed nowym albumem i koncertem na Torwarze

Grudniowe spotkanie będzie idealną rozgrzewką przed wielkim powrotem zespołu do Polski. Przypomnijmy, że już 22 stycznia 2027 roku ukaże się szósty album grupy zatytułowany „Amsterdamage”.

Nowe wydawnictwo promować będzie trasa koncertowa, która rozpocznie się 9 marca 2027 roku właśnie w Polsce. Zespół zagra wtedy na warszawskim Torwarze, a spotkanie z fanami to doskonały wstęp do tych wielkich wydarzeń.

Jak zdobyć darmowe wejściówki na spotkanie?

Dobra wiadomość jest taka, że bilety na wydarzenie są bezpłatne. Zła – ich liczba jest mocno ograniczona, a chętnych z pewnością nie zabraknie. Obowiązuje limit jednego biletu na osobę. Aby zdobyć wejściówkę, trzeba będzie wykazać się refleksem.

Pierwsza szansa pojawi się w poniedziałek, 23 listopada, o godz. 10:00. Wtedy ruszy przedsprzedaż dla osób zapisanych do newslettera Winiary Bookings. Na podany adres mailowy zostanie wysłany link oraz hasło, które umożliwią pobranie biletu. Sam zapis do newslettera nie gwarantuje jednak wejściówki. O godzinie 11:00 wejściówki trafią do otwartej puli i będą dostępne dla wszystkich chętnych.

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