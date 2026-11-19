Steve Hackett nie zwalnia tempa! Były gitarzysta Genesis zapowiada swój 31. solowy album

W sierpniu 2026 roku Steve Hackett wydał album oraz The Roaring Waves, który nagrał ze Steve'em Rotherym, filarem kultowej formacji Marillion). Były muzyk Genesis nie zamierza jednak zwalniać tempa. Gitarzysta udowadnia, że mimo imponującego dorobku wciąż ma apetyt na artystyczne poszukiwania. Właśnie zapowiedział kolejną swoją płytę. Jego nadchodzący krążek, Through a Sea of Flames, trafi na rynek 26 lutego 2027 nakładem wytwórni InsideOut Music.

Najpierw był perkusistą, potem został liderem Genesis. Oto niesamowita droga Phila Collinsa. "Nikt inny nie chciał tej pracy"

Jak zapowiada sam Hackett, nowy materiał będzie prawdziwą muzyczną podróżą bez gatunkowych barier.

Z niecierpliwością czekam na premierę mojego najnowszego albumu, "Through a Sea of Flames", na którym wystąpiła niezwykła plejada wykonawców i realizatorów. To mój jak dotąd najbardziej ambitny album, dotykający tak wielu skrajności jednocześnie… Międzygatunkowa przygoda, która będzie prowadziła od wrzących oceanów aż po przemieniający ogień miłości –powiedział Hackett, cytowany w informacji prasowej.

Gitarzysta, co ciekawe, nie ujawnił, kogo zaprosił na swój album. Wiadomo tylko, że w nagraniach wzięło udział ponad dwudziestu zaproszonych muzyków i współpracowników.

Jeśli chodzi o dalsze szczegóły związane z Through a Sea of Flames, to zapewne więcej dowiemy się 9 grudnia 2026. Właśnie tego dnia ruszy oficjalnie preorder całości.

Część fanów miała już okazję przedpremierowo usłyszeć otwierający płytę utwór The Sea Inside, który artysta zaprezentował na żywo podczas swojej niedawnej trasy po Wielkiej Brytanii.

Warto na sam koniec wspomnieć, że Hackett skończył właśnie tegoroczną trasę po Włoszech, a występ we Florencji zostanie zarejestrowany z myślą o albumie koncertowym. Natomiast w 2027 muzyk zaplanował już tournée po Ameryce Północnej. Będzie także koncertował w Europie: w Portugalii i Hiszpanii.

Oto najsłynniejsze utwory Genesis: