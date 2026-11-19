Summer Punch Festival 2027 z kolejnymi gwiazdami!

Robi się coraz goręcej! Organizatorzy Summer Punch Festival 2027 odsłonili kolejne karty, a lista wykonawców powiększa się o naprawdę mocne nazwiska. Do ogłoszonych wcześniej gwiazd, takich jak Architects i mgk, dołączają teraz grandson, The Devil Wears Prada, Static Dress oraz Holding Absence. Fani, którzy czekają na czerwcową imprezę w Warszawie, mają kolejne powody do zadowolenia. Nowe ogłoszenia pokazują, że festiwal po raz kolejny stawia na gatunkową różnorodność i potężną dawkę muzycznej energii.

Nasi słuchacze na RocktoberFest | ESKA ROCK

Od rapu po metalcore. Nowe ogłoszenia na Summer Punch

Jednym z najciekawszych nowych nabytków w line-upie jest grandson. To artysta, który w swojej twórczości łączy ekspresję rapu z rockiem, metalem i elektroniką. Jego znakiem rozpoznawczym są alt-popowe melodie zestawione z ostrym, gitarowym brzmieniem. W swoich tekstach nie boi się poruszać trudnych tematów, komentując nierówności społeczne i nadużycia władzy.

Miłośnicy cięższych i bardziej metalcore’owych klimatów z pewnością zacierają ręce na wieść o koncertach The Devil Wears Prada, Holding Absence i Static Dress. Amerykanie z TDWP zaprezentują mieszankę intensywności swoich wczesnych nagrań z nowszymi, bardziej atmosferycznymi kompozycjami. Walijskie Holding Absence zaserwuje publiczności przestrzenne gitary i emocjonalne, rozbudowane refreny, a Static Dress przeniesie słuchaczy w świat emo i post-hardcore’u z przełomu wieków, nadając mu jednak w pełni współczesny szlif.

Festiwal powraca w czerwcu 2027 roku

Trzydniowa impreza odbędzie się pod hasłem CAN’T KILL THAT NOISE, które nawiązuje do energii zeszłorocznej edycji. Festiwalowicze ponownie spotkają się na terenach Letniej Sceny Progresji w Warszawie. Wielkie muzyczne święto zaplanowano w dniach 17-19 czerwca.

Kto zagra w Polsce w 2027 roku? Na te koncerty rockowe i metalowe czekamy najbardziej: